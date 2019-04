Consiliul de Securitate al ONU a adoptat marti o rezolutie menita sa faca dreptate victimelor violentelor sexuale in timpul conflictelor armate, insa dupa ce SUA, Rusia si China au amputat radical textul, informeaza AFP si dpa.



In mijlocul unei dezbateri organizate asupra violentelor impotriva femeilor, un vot a fost organizat asupra acestei rezolutii, dupa ultime negocieri aprinse si noi retrageri de mentiuni din text. Treisprezece tari au votat in favoarea textului, in timp ce Rusia si China s-au abtinut.



Cele doua tari au explicat ca vor sa combata violentele sexuale…