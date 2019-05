Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisariat afirma ca detine informatii potrivit carora, din august 2018, 'cel putin 21 de migranti aflati in asteptarea expulzarii au fost privati de hrana de autoritatile ungare, in unele cazuri pana la cinci zile'. Inca din septembrie 2018, Inaltul Comisar Michelle Bachelet a acuzat Ungaria…

- Ungaria ii priveaza in mod deliberat de hrana pe migrantii carora le-a fost refuzat azilul, a acuzat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, denuntand o incalcare din partea Budapestei a dreptului international, transmite AFP. Inaltul Comisariat afirma ca detine informatii potrivit…

- Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri ca autoritatile judiciare sa garanteze ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, aflat in custodie britanica si subiect al unei cereri de extradare din partea SUA, va avea parte de proceduri judiciare corecte, transmite Reuters.…

- USR a propus interzicerea simbolurilor, mesajelor si ideologiei comuniste in public, precum si a organizatiilor care promoveaza astfel de idei. Interdictii similare in vigoare au doar Ucraina, Lituania, Letonia și Bulgaria. In alte state, proiectele au fost respinse, pentru ca aduceau atingere libertatii…

- Un parlamentar FIDESZ a propus un proiect care ar lega feroviar trei țari din Estul Europei: Ungaria, Serbia și Romania. Proiectul ar fi fost aprobat și de liderul maghiar Viktor Orban.Citește și: Comisia Europeana confirma: Prețul carburanților din Romania, FARA taxe, este peste media din…

- Autoritațile bulgare și sarbe, anunța S&P Global Platts . au redeschis calea pentru construcția rețelelor de gaze naturale aferente proiectului gazoductului TurkStream, prin care livrarile Gazprom vor ajunge din Turcia in Ungaria. TurkStream va face concurența proiectului paneuropean BRUA și, mai ales,…

- Migratia va schimba complet peisajul lumii in care traim si tot ce se va intampla in 2050 si ulterior va fi o consecinta a ceea ce se intampla acum, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, in cadrul unei conferinte organizate la Camera de comert si industrie a Ungariei, informeaza MTI.…

- Guvernul condus de Viktor Orban a lansat de mult timp o campanie impotriva Uniunii Europene si magnatul american George Soros. Ungaria lui Viktor Orban lanseaza o noua campanie impotriva imigratiei. Iar obiectivele sunt doua: George Soros si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Campania…