- Franta, Germania si Regatul Unit au acuzat Iranul, la mai bine de o saptamana dupa atacul unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, de faptul ca este ”responsabil” si l-au indemnat ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Spre deosebire de Statele Unite…

- Un numar de 23 de state membre ale Uniunii Europene inregistrau, anul trecut, un excedent al balantei comerciale de pe urma schimburilor cu Africa, cele mai mari solduri pozitive fiind inregistrate de Belgia (3,8 miliarde euro), Germania (3,7 miliarde euro) si Romania (peste 1,7 miliarde euro), arata…

- Peste 6.000 de romani s-au inscris in anul 2019 in Registrul donatorilor, care numara in prezent 66.128 de persoane. In Romania, in fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sange iar singura soluție terapeutica o reprezinta transplantul de celule stem hematopoietice.…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat luni ca sunt sanse mici sa fie obținute progrese în privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea în marja Adunarii Generale a ONU de la New York, potrivit Reuters.Johnson, care a promis sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana…

- Suedia si Norvegia sunt pe punctul de a se alatura Initiativei Europene de Interventie (IEI), formata din zece tari si ai carei ministri ai apararii urmeaza sa se reuneasca vineri in Olanda, potrivit unei surse franceze apropiata de acest dosar, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aparuta in…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a evocat, joi, ideea organizarii unei reuniuni consacrata situatiei din Amazonia, luna viitoare, cu ocazia Adunarii Generale a organizatiei, anunța news.ro.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa: ‘Ciudata tacerea DIICOT-ului’ "Situatia…

- Germania, Franța și Regatul Unit au respins propunerea președintelui american Donald Trump de a readuce Rusia in clubul țarilor G7, relateaza agenția de stiri Reuters. Miercuri, inainte de intalnirea cu premierul britanic, cancelarul german Angela Merkel a declarat ca Rusia a fost exclusa din G8 pentru…

- Ecotaxele, instrumente pe care Franta intentioneaza sa le majoreze in 2020, se dezvolta lent in Uniunea Europeana si se lovesc frecvent de miscari de protest, arata o analizata realizata de AFP. Guvernul francez şi-a anunţat marţi intenţia de a introduce o ecotaxă variind între…