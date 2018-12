Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a ratificat luni Compactul Global pentru Refugiati, ce vizeaza imbunatatirea accesului la educatie si servicii medicale pentru refugiati, singurele tari care au votat impotriva aprobarii documentului fiind Statele Unite si Ungaria, informeaza agentia Dpa.

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni, cu o larga majoritate, un Pact mondial privind refugiatii, document care vizeaza ameliorarea gestionarii acestei probleme la nivel international, dar care nu a suscitat dezbateri atat de aprinse ca Pactul global cu privire la migratii, transmite France Presse.…

- Convorbirile cu privire la un acord comercial intre Statele Unite și China ar trebui sa fie proporționale și reciproc avantajoase, a declarat vineri vice-ministrul chinez al comerțului Wang Shouwen, adaugand ca spera ca cele doua țari sa poata gasi modalitați de a-și gestiona diferențele prin intermediul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și prima doamna, Carmen Iohannis, s-au pozat alaturi de cuplul prezidențial francez: Emmanuel Macron și Brigitte Macron. Imaginile au fost surprinse cu ocazia Zilei Armistițiului, sarbatorita anual la Paris pe 11 noiembrie. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cei doi președinți…

- Romania se situeaza in a doua jumatate a clasamentului global Black Friday 2017, cu un procent din 2,4% in totalul istoricului cautarilor online, in timp ce, per ansamblu, tara noastra a inregistrat un salt de 21% la volumul de cautari centralizate in acea zi, releva un studiu realizat de Google. „Din…

- Dupa o intalnire bilaterala cu premierul nipon Shinzo Abe, cu ocazia Adunarii Generale a ONU, presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca Japonia este dispusa sa negocieze un acord de liber schimb cu Statele Unite, informeaza Reuters preluata de Agerpres. "Este un lucru pe care,…

- Uniunea Europeana si Statele Unite se afla inca in "faza de explorare" privind ajungerea la un acord comercial limitat, insa adevaratele negocieri nu au inceput inca, a declarat luni comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a acuzat Organizația Națiunilor Unite de raspandirea minciunilor despre politica de migrație a țarii sale, spunand ca Ungaria nu va permite niciodata "unui migrant ilegal" sa intre pe teritoriul sau.