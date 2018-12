Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni, cu o larga majoritate, un Pact mondial privind refugiatii, document care vizeaza ameliorarea gestionarii acestei probleme la nivel international, dar care nu a suscitat dezbateri atat de aprinse ca Pactul global cu privire la migratii, transmite France Presse.…

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- Aproape 60% dintre români se declara mai degraba de acord cu unirea României cu Republica Moldova, în vreme ce 27% sunt împotriva, conform unui sondaj Avangarde dat publicitatii miercuri. La întrebarea “Dvs., personal, ati fi mai degraba de acord…

- "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, noi nu vom sustine astfel de atacuri si Romania poate conta pe sustinerea noastra si pe membrii nostri din Parlamentul European cu siguranta", a declarat la Digi…

- Statele Unite s-au opus vineri, pentru prima data, unui proiect de rezolutie anual al ONU prin care se cere Israelului sa renunte la ocupatia inaltimilor Golan, informeaza Reuters. Pana acum, in fiecare an, reprezentantul SUA la Natiunile Unite s-a abtinut de la vot. Teritoriul sirian de circa 1200…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat votul europarlamentarilor romani din ALDE impotriva rezolutiei Sargentini care condamna Ungaria, iar ca urmare europarlamentarii unguri au votat la randul lor impotriva rezolutiei critice a Parlamentului European privind Romania, relateaza agentia ungara MTI.

- Erau necesare 35 de voturi pentru schimbare, dar intr-un final doar 11 au votat anti Liviu Dragnea si un singur membru CEX s-a abtinut. Este vorba despre Gabriel Petrea, fost sef al TSD si fost ministru pentru Dialog Social. Iata lista celor care au votat pana la final impotriva presedintelui PSD, conform…

- Casa Alba a avertizat joi hackerii straini ca va actiona ofensiv impotriva lor, in cadrul unei noi strategii de securitate informatica, transmite Reuters. Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea alegerilor legislative…