In timpul votului, 152 de tari s-au pronuntat in favoarea Pactului, 12 s-au abtinut, iar cinci au votat impotriva, intre care SUA si Ungaria.



In luna iulie, toate cele 193 de tari membre ale ONU, cu exceptia SUA, au finalizat textul pactului, care nu are un caracter obligatoriu. De atunci insa, documentul a devenit tinta criticilor politicienilor europeni de extrema dreapta care sustin ca el poate duce la noi valuri masive de migranti catre Europa, potrivit Agerpres.



Pactul consemneaza atat principii - apararea drepturilor omului, ale copiilor sau recunoasterea suveranitatii…