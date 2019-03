ONU a intensificat lupta împotriva finanţării terorismului Aceasta rezolutie defineste ”o doctrina de referinta”, a subliniat seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, a carui tara prezideaza in martie Consiliul de Securitate. ”este un inceput, cel al implementarii”, a adaugat el.



Problema finantarii terorismului a fost deja abordata in texte ONU, insa in mod disparat. Obiectivul acestui nou text vizeaza sa reuneasca parametrii si sa intensifice cooperarea internationala, potrivit unor surse diplomatice franceze, informeaza Agerpres.



Plasata sub Capitolul 7 al Chartei ONU, ceea ce-i confera o "forta juridica constrangatoare",…

Sursa articol: rtv.net

