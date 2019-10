Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de blindate americane cu militari la bord au sosit luni la o baza americana in nord-vestul Irakului, dupa ce s-au retras de pe teritoriul Siriei, prin Kurdistanul irakian, au constatat jurnalisti AFP.

- Un videoclip postat pe mass-media kurde arata kurzi azvarlind cartofi spre un convoi american, in timp ce acesta trecea prin orasul Qamishli, scrie Agerpres. ''Americanii fug ca sobolanii'', striga mai multi barbati in directia tancurilor cu militari americani. ''Sa va fie rusine'', este auzit…

- Aproape o mie de kurzi din Siria s-au refugiat in ultimele patru zile in Kurdistanul irakian, in urma ofensivei militare a Turciei in nord-estul sirian, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Miercuri, in jur de 800 de refugiati sirieni au intrat in Kurdistanul irakian', a declarat pentru AFP Rashid…

- Peste 100 de persoane, femei care au legatura cu Statul Islamic si copii ai acestora, au evadat dintr-o tabara pazita de fortele de securitate sub comanda kurzilor sirieni, in nordul Siriei, a...

- Fortele conduse de kurzi in nord-estul Siriei au declarat ca s-au confruntat cu un atac la sol din partea trupelor Turciei, care au lansat miercuri o operatiune transfrontaliera, informeaza Reuters. "Atacul la sol al fortelor turcesti a fost respins de catre luptatorii SDF in orasul Tal Abyad…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca Statele Unite nu i-au ”abandonat pe kurzi”, la doua zile dupa ce a anuntat retragerea trupelor americane din sectoare aflate in nordul Siriei, in apropierea frontierei cu Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Suntem pe cale sa…

- Militari turci si americani au efectuat marti a doua misiune de patrulare comuna terestra in nord-estul Siriei, intr-un sector unde ar trebui sa fie instituita o 'zona de securitate', in virtutea unui acord incheiat intre Ankara si Washington, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.Ministerul…