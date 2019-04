Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Prezenta ''specialistilor rusi'' in Venezuela are loc in baza unui acord de cooperare tehnico-militara intre cele doua tari, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, informeaza Reuters si RIA Novosti, potrivit agerpres.ro."Prezenta…

- Administratia Donald Trump a intensificat, vineri seara, presiunile asupra presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, anuntand noi sanctiuni punctuale si un plan de asistenta umanitara, relateaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctionarea…

- Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a anuntat joi deschiderea unei anchete impotriva directorilor numiti miercuri de opozitie la compania petroliera de stat PDVSA si la sucursala acesteia din SUA, Citgo, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Eugen Teodorovici despre europarlamentare:…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat Statele Unite ale Americii ca promoveaza "hegemonia mondiala" si a acuzat administratia de la Washington ca incearca sa-l indeparteze de la putere pe presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aliat al Teheranului, relateaza Reuters. ''Americanii sunt,…

- O schimbare de Guvern in Venezuela ar fi o favoare facuta de catre Venezuela pentru Rusia și China, a declarat joi Juan Guaido, lider al opoziției și președinte autoproclamat, intr-un interviu pentru agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax. Juan Guaido a anunțat ca a trimis comunicari…

- Presedintele interimar autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a cerut guvernelor Uniunii Europene sa mentina presiunea asupra presedintelui Nicolas Maduro, potrivit sefului diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, informeaza joi Reuters. "I-am spus, care este mesajul dumneavoastra pentru…

- Administrația de la Paris a transmis miercuri ca președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ignora apelurile facute de mai multe țari pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale, problema ce va fi discutata joi de catre miniștrii de Externe ai Uniunii Europene, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Miniștrii…