Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 8.376 de firme (cu 11,68% mai multe fata de ianuarie-iulie 2018) si in judetele Iasi - 4.065 (plus 108,35%), Maramures - 2.791 (plus 132,58%) si Cluj - 2.751 (plus 33,35%). La polul opus, cele mai putine radieri au fost inregistrate in judetele Ialomita, respectiv 529, in crestere cu 55,59% fata de anul anterior, Covasna - 554 (plus 57,83%) si Harghita - 617 (plus 4,05%).

Numarul de radieri a crescut in toate judetele, avansul cel mai semnificativ fiind consemnat in judetele Teleorman (plus 174,2%), Bistrita-Nasaud…