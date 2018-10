ONRC. Femeile din România, succes răsunător în afaceri. Statistici recente Actionarii barbati erau in numar de 837.976 (pondere de 62,77%) in cele 904.337 firme active din Romania. Statistica in functie de ponderea actionarilor de sex feminin in numarul de firme active din judete arata ca in judetul Tulcea se inregistra cel mai mare procent, respectiv 41,25% (in cele 6.996 firme), in timp ce la polul opus se situeaza Harghita cu 32,02% (in cele 10.028 firme). Conform ONRC, un numar de 92.030 inmatriculari de persoane fizice si juridice a fost inregistrat in primele opt luni din 2018, cu 10,59% mai mic fata de cel din perioada similara a anului trecut,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

