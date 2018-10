ONRC: 42.139 firme SRL-D erau in functiune la finalul lunii august

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor dizolvate a crescut in primele sapte luni ale acestui an cu 35,33%, la 21.349 firme, fata de 15.775 in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Numarul firmelor radiate a crescut, in primele sapte luni din 2018, cu 2,04%, comparativ cu perioada similara din 2017, ajungand la 48.532, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 7.500…

- Un grup de intreprinzatori din Maramures a lansat proiectul celei mai ieftine masini electrice ”Made in Romania”, automobilele GTG urmand sa fie asamblate la Baia Mare si vandute la un pret care porneste de la 13.700 de euro, noile automobile asigurand o autonomie de o zi in traficul din oras. ”Suntem…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 4,08% in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 4.486, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, s-a aratat, duminica, la Alba Iulia, optimist in ceea ce priveste atingerea pragului de 500.000 de semnaturi pana la sfarsitul campaniei “Fara penali in functii publice”, el sustinand ca in ultimele zile ritmul a crescut, informeaza AGERPRES . “Acum…

- Un numar de 490.862 femei erau actionari sau asociati in firmele din Romania, reprezentand o pondere de 37,15%, la finalul lunii mai, potrivit Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).