Stiri pe aceeasi tema

- Uber a realizat un studiu in Romania, si in Europa, al carui scop a fost de a afla care sunt obiectele uitate cel mai des in masinile soferilor parteneri. Rezultatele au fost surprinzatoare si chiar amuzante, pe aclocuri. Se pare ca romanii sunt printre popoarele europene care au cel mai bine grija…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Potrivit sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc, realizat de EY Romania, 92% din oamenii de afaceri nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința…

- Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta,…

- Romanii au cumparat pe parcursul anului 2017 biciclete in valoare de 60 de milioane de euro, iar suma medie cheltuita pentru un astfel de mijloc de transport variaza intre 500 si 800 de lei, arata datele unei cercetari de piata realizate de o platforma de vanzari online. In acest context, Romania se…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Cine s-ar fi gandit ca și noi, romanii, vom ajunge sa fim interesați de alegerile parlamentare din Italia și nu dintr-un singur motiv, ci chiar din (cel puțin) doua!? Sigur nu ne-am gandit la asta in urma cu 10-11 ani atunci cand țara noastra era acceptata in Uniunea Europeana și altul era trendul in…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta impotriva coruptiei a fost puternic contestat si a fost pus sub semnul intrebarii. „Este un moment in care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am gresit.…

- Prima etapa din play-off și play-out ar putea sa se amane din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Majoritatea cluburilor din Liga 1 au facut o cerere catre LPF in care au solicitat reprogramarea etapei de la finalul acestei saptamani dupa ce ninsoarea și gerul au pus stapanire pe Romania. "Nu s-a…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, la prezentarea bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta impotriva coruptiei a fost puternic contestat si a fost pus sub semnul intrebarii. "Este un moment in care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine,…

- Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare din Europa, cu sediul in Amsterdam, a semnat un acord pentru preluarea platformei de comenzi de mancare Oliviera.ro, din Romania, si a Bgmenu, din Bulgaria.

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Moldova, Dobrogea si Ardealul sunt regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017. Asa arata datele Monitorului Social, care scot in evidenta ca 2,5 milioane de romani se afla in prezent in strainatate, majoritatea cu varste cuprinse intre 25 si 39 de ani. Saracia si factorii economico-sociali…

- Cat platesc Primaria si Consiliul Judetean pentru Olimpiada Internationala de Matematica Cluj-Napoca gazduieste in 2018, in premiera, Olimpiada Internaționala de Matematica. Consiliul Judetean si Primaria aloca 725.000 de lei (155.000 euro, n.red) pentru organizarea competitiei ce se va desfasura,…

- Colectionar de basme germane din Epoca Romantica, sighisoreanul Josef Haltrich, care a purtat o intensa corespondenta cu Fratii Grimm, Jacob si Wilhelm Grimm, a reusit sa cucereasca Europa si SUA cu colectiile sale, insa a ramas un necunoscut in Romania. Josef Haltrich, pedagog, filolog, preot si etnograf,…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- Doi lupi filmați cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasata intr-o #padure din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #RomsilvaRangerii parcului au montat camera in rezervația naturala Tișița, in zona de protecție integrala a parcului,…

- Directorul sportiv al FCSB-ului Meme Stoica a tras un semnal de alarma, cand mai sunt doar cateva ore pana la startul derby-ului cu Dinamo. "Se stie ca, dupa meciurile din cupele europene, si echipele importante ale Europei au probleme in campionat, de concentrare in primul rand. Dar sunt…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat. Deputat PNL Florica Chereches, initiator,…

- Victor Hanescu a comentat faptul ca Simona Halep, actualul numar 2 WTA, nu și-a gasit inca un sponsor dupa desparțirea de Adidas. "Sportivii din Romania sunt marginalizați atunci cand iși cauta sponsori. Țin minte cat de greu mi-a fost și mie, chiar și atunci cand aveam rezultate foarte bune și eram…

- Romania se afla pe ultimul loc in UE in "Indexul democratiei in 2017" Foto:eiu.com Într-un raport publicat ieri, de Economist Intelligence Unit, divizia de cercetare si analiza a grupului The Economist, intitulat "Indexul democratiei", sunt analizate 156 de tari la cinci…

- Romanii au coborat pe locul 9 in Europa in ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamana, dupa ce in anii de dinainte de criza economica angajații din Romania dețineau recordul la timpul petrecut la serviciu. Potrivit celui mai recent raport Eurostat, romanii muncesc in medie 40,7 ore saptamanal,…

- Românii au coborât pe locul 9 în Europa în ceea ce privește numarul de ore muncite pe saptamâna, dupa ce în anii de dinainte de criza economica angajații din România dețineau recordul la

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca PSD, ALDE si UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniunea Europeana si cere oprirea modificarilor la codurile penale. "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui…

- Jean Claude Juncker si Frans Timmermans, presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, au facut miercuri o declaratie comuna in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile recente din Romania si subliniaza ca CE avertizeaza din nou cu privire la pericolul regresarii si va analiza in…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- "Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR, Dan Barna, conform unui comunicat de presa.USR precizeaza…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Decizia e una controversata, in conditiile in care Dragulescu va trebui sa se retraga pentru a putea beneficia de renta viagera. Asta in conditiile in care omul cu opt medalii de aur la Campionatele Mondiale in palmares a declarat in repetate randuri ca vrea sa reprezinte Romania la JO 2020.Totusi,…

- Ungurii au o idee fixa: “1000 de ani in Ardeal, 100 de ani in Romania.” Din acest motiv fundamentalist, acum se grabesc si nu e bine, nu e bine deloc, deloc pentru ei. Au agatat baticul secuiesc (cand va fi recunoscut ca steag o sa-l consider steag) pe stema ambasadei noastre din Budapesta, dar neglijeaza…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan face un bilant al scumpirilor care vor avea loc in acest an in Romania, din cauza masurilor pe care Guvernul PSD-ALDE le-a luat de la instalarea in functie. Printre acestea se numara cresterea pretului la gazele naturale, carburanti, alimente, precum si…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- "Revoluția democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabușirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor instituții democratice care au eșuat. Polonia urmeaza acum același curs. Uniunea Europeana pare incapabila sa opreasca aceste…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…

- Un startup estonian a adus in Europa un serviciu folosit si de romanii plecati la munca in strainatate: transfera bani dintr-o tara in alta, cu comisioane sub cele ale bancilor, printr-un sistem prin care, de fapt, banii trimisi de "stranierii" nostri nici nu parasesc tara respectiva, dar valoarea lor…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- Destinațiile consacrate au ramas in topul preferințelor romanilor in perioada sarbatorilor de iarna din acest an și nu au depașit bugetul care se cheltuiește in general pentru o astfel de vacanța in afara țarii, potrivit agenției VIP Business Voyage. ”Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut…

- Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale (MApN). Vineri ministrul Sanatatiii, Florian Bodog, si cel al Apararii, Mihai Fifor, au semnat protocolul de predare-primire. Ministrul Sanatatii a susținut ca productia de vaccinuri va incepe in minimum doi ani. „Asa…

- Potrivit definiției, PES activists Romania este o structura membra a rețelei europene de activiști ai Partidului Socialiștilor Europeni, compusa din membrii și simpatizanții partidelor de Stanga din Europa interesați sa acționeze la cel de-al patrulea nivel al democrației, nivelul european. Nu-i așa…

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Romania a fost jefuita cumplit in anii Primului Razboi Mondial. Armatele de ocupatie au furat aproape tot, de la alimente, bijuterii, mobila si pana la clantele aurite ale palatelor. Totodata, populatia locala, dupa ce a fost lasata fara bunuri, a fost si umilita de invadatori.