Stiri pe aceeasi tema

- Orasele italiene Milano si Cortina d'Ampezzo vor gazdui Jocurile Olimpice de iarna din 2026. Decizia a fost luata la sedinta Comitetul International Olimpic, ce a avut loc la Lausanne, in Elvetia.

- E.S. Amabasadorul Franței in Romania, doamna Michele Ramis, efectueaza o vizita la Sibiu, in perioada 14-16 iunie 2019, cu ocazia Festivalului Internațional de Teatru (FITS), unde peste 20 de manifestari culturale sunt inscrise in cadrul Sezonului Franța-Romania. Read More...

- Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu gazduiește, in perioada 12-15 iunie, Seminarul comandantilor academiilor militare europene (EUROPEAN UNION MILITARY ACADEMIES COMMANDANTS SEMINAR – EUMACS 2019). Read More...

- Reper cultural pentru judetul Caras-Severin, Ansamblul Semenicul s-a dovedit in cei 50 de ani de activitate cel mai bun ambasador al banatenilor, atat in tara, cat si peste hotare. In deplasarile facute pe toate meridianele globului a carat in bagaje nu doar mandrele straie ale Carasului,…

- La invitația companiei norvegiene de dans Panta Rei, Teatrul de Balet Sibiu are onoarea de a participa cu doua momente artistice, la conferința internaționala la nivel inalt: „Europa fara violența impotriva femeilor și fetelor – Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont – Schimbarea…

- ​Echipa masculina de hochei pe gheata a Finlandei a câstigat, duminica, la Bratislava, titlul mondial pentru a treia oara, dupa ce a învins în finala selectionata Canadei, scor 3-1, scrie News.ro.Finlandezii au mai câstigat titlul mondial în 1995 si 2001, ei mai…

- Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat in mai multe orase din Elvetia pentru a reclama masuri impotriva schimbarilor climatice, potrivit agentiei de presa elvetiene Keystone-ATS, transmite AFP, potrivit Agerpres. Circa 50.000 de persoane s-au mobilizat pe intreg teritoriul Confederatiei…

- In ediția de luni, 1 aprilie, Mihai Morar nu a mai fost prezent in platoul emisiunii pe care o modereaza la Antena Stars. Locul sau a fost luat de o cunoscuta actrița. Luni, la carma emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, nu s-a mai aflat Mihai Morar. Locul prezentatorului a fost luat de actrița…