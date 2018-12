OnLaptop.ro: Cum sa beneficiezi de diagnosticare gratuita intr-un service cu experienta?

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit contractul "Reparatii dig de nord din Port Constanta actualizare proiectldquo; societatii Iptana SA. Valoarea acestuia este de 265.000 lei. Proiectantul va intocmi toate documentatiile necesare obtinerii avizelor cerute de…

- Ministrul demisionar al Transporturilor Lucian Sova anunta ca biletul de metrou se va scumpi din 2019, și da vina pe creserile salariale de 20% obtinute de sindicalistii de la Metrorex, ce nu pot fi acoperite din bugetul companiei.

- Pe scurt, daca in trecut, cine era prins fara bilet avea de achitat o suprataxa, lucru care presupunea datoria unei persoane fizice catre o firma, de acum incolo, cei in cauza vor avea de scos din buzunar o amenda contraventionala, care va fi mult mai mare. Diferenta intre cele doua forme…

- Alcoolul este considerat un drog legal, iar consumul sau sistematic este acceptat si tolerat de catre opinia publica. Alcoolul ajuta la uitarea experiențelor traumatizante, reducand starea de tristețe generata de experiențele umilitoare. Insa, alcoolul nu vindeca problema, ci mai degraba o ascunde.…

- Partida AFC Hermannstadt - FC Botosani, programata de la ora 17.30, la Tagu Mures, in etapa a XV-a a campionatului national Liga I, a fost amanata o ora din cauza cetii, informeaza News.ro.Arbitrul Andrei Chivulete a luat aceasta decizie, dupa ce s-a consultat cu observatorul Cristian Vasc.…

- De un an, de cand a intrat in vigoare legea RCA, firmele care vand asigurari obligatorii trebuie sa aiba cheltuieli administrative mici, de 25% din tarif. Autoritatea de Supraveghere Financiara mai are la dispozitie o luna pentru a trmite modificarile legii RCA. Daca va fi scos din lege acel…

- Bazinul Olimpic “Gheorghe Demeca” din Baia Mare este inchis de aproape trei luni pentru reparatii. Acest lucru provoaca insa nemultumiri in mediul sportiv din oras. Reprezentanti ai LPS Baia Mare afirma ca din cauza perioadei indelungate de inactivitate “se pierd generatii de potentiali campioni”. “In…

- Primaria Oradea a castigat un proiect european de peste 10,8 mil. lei (2,4 mil. euro) pentru reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional European - Etapa III. Durata de…