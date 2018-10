Stiri pe aceeasi tema

- Organizatiile neguvernamentale Amnesty International, Human Rights Watch, Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor si Reporteri fara Frontiere au cerut joi deschiderea unei anchete a ONU asupra disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Turcia ar…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.