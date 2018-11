ONG-urile in domeniul Educatiei. Apare prima retea nationala cu peste 100 de ONG-uri. Cum va puteti alatura

Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua ONG21 a fost lansata in iunie 2018 de Asociatia REPER21 impreuna cu Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), in cadrul proiectului „ONG21. Participarea ONG-urilor la politica de educatie pentru dezvoltarea durabila“, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational…

- S.C. BAND METAL S.R.L. cu sediul in municipiul Timișoara, str. Euripide, nr. 5, județul TIMIȘ, CUI 6725644, J35/3603/1994, beneficiara proiectului cu titlul: The post Comunicat de presa – Finalizarea proiectului ”DEZVOLTARE DURABILA ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII IN DOMENIUL PRELUCRARII PRIN AȘCHIERE…

- Vineri, 9 noiembrie comisarul european Marianne Thyssen a inmanat premiile, in cadrul conferintei de inchidere a Saptamanii europene a competentelor profesionale 2018. "Este o placere sa fiu astazi aici si sa vad de cat sprijin se bucura educatia si formarea profesionala in intreaga Europa. Fiecare…

- Radu Banciu a vorbit la B1 Tv despre faptul ca Guvernul a abrogat articolul privind predarea limbii romane la clasele maghiare primare din ordonanța de urgenta care a dus la demisia ministrului Educației, Valentin Popa.”Romania devine primul stat din Europa care nu mai considera invațarea…

- Senatoarea USR de Constanta Ramona Dinu a depus 32 de amendamente la propunerea legislativa ce reglementeaza implementarea proiectelor de importanta nationala cu privire la reteaua electrica de interes national si strategic. "Consider ca o lege buna trebuie sa reflecte alinierea la legislatia UE in…

- Aproximativ 40 de femei si tineri dornici sa initieze afaceri in domeniul agriculturii au solicitat subventii in avans. Valoarea proiectelor este de circa 20 de milioane de lei si urmeaza a fi debursate din Fondul de Dezvoltare a Agriculturii si Mediului Rural.

- La nivelul Asociației Filantropia Ortodoxa Alba Iulia s-a desfașurat in perioada 3 – 5 septembrie programul de analiza a nevoilor de dezvoltare instituționala in cadrul parteneriatului dintre Federația Filantropia, Romania și VIA University College, Danemarca. Programul a fost realizat de o echipa de…

