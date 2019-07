Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile neguvernamentale de media dezaproba solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Andrei Nastase, de a restricționa accesul jurnalistului Vadim Ungureanu la conferințele de presa ale Inspectoratului General de Poliție (IGP), pe motiv ca jurnalistul ar fi condamnat penal.

- Gheorghe Balan, seful interimar al Inspectoratului General de Politie, recunoaste ca este cumatru cu ministrul Afacerilor Interne, Andrei Nastase. El spune ca nu e interesat de o cariera in MAI si ca isi doreste sa redevina magistrat.

- Șeful-interimar al Inspectoratului General al Poliței, Gheorghe Balan, numit in aceasta funcție de catre, Andrei Nastase, ministru al Afacerilor Interne, considera ca nu se afla in incompabilitate și nu are de gand sa-și dea demisia. Declarația a fost facuta pentru Deschide.

- Noul ministru de Interne, Andrei Nastase, a sfidat Legea cand l-a promovat pe cumatrul sau Gheorghe Balan in functia de sef al Inspectoratului General de Politie. Acesta nu intruneste conditiile ca sa poata ocupa acest post, pentru ca nu are cinci ani de experienta manageriala.

- Noul prim-ministru al Republicii Moldova, Maia Sandu, spune ca Mihai Balan, șeful interimar de la Inspectoratului General de Politie, numit in functie de vicepremierul Andrei Nastase, ar putea fi demis.Declarația a venit drept raspuns la intrebarea jurnaliștilor: „ați vorbit despre inacceptabilitatea…

- Andrei Nastase, a spus ca noul Cabinet de Miniștri nu l-a demis intenționat pe șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP), Gheorghe Cavcaliuc, așa cum au facut-o de altfel cu șeful IGP, Alexandru Pinzari.

