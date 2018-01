ONG-uri #rezist, apel la Iohannis pentru mediere Mai multe organizatii non-guvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea 'conflictului' intre stat si societate. "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru intre puterile statului, ci si intre stat si societate", se arata intr-o postare pe Facebook semnata de 20 de asociatii, printre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru…

- Mai multe organizatii non-guvernamentale ii solicita presedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoare deschisa, medierea 'conflictului' intre stat si societate. "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor…

- Nouasprezece asociatii cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca "toate mijloacele" astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale" Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat…

- Societatea civila ii cere lui Iohannis sa nu lase Romania sa devina "un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale” Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de…

- Mai multe grupuri civice au transmis urmatoarea solicitare catre Președintele Romaniei și Comisia de la Veneția: Domnule Președinte Klaus Iohannis, Sunteți, conform Constituției, singurul mediator chemat sa acționeze atunci cand intervine o criza in funcționarea autoritaților publice. Mai mult, art.…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus miercuri, la Guvern, reprezentanților ONG-urilor #rezist, ca se va interesa in zilele urmatoare daca este nevoie sa ceara opinia Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile care vizeaza legile justiției și Codurile Penale.

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis vineri o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, in care indeamna Romania sa ceara avizul Comisiei de la Venetia pe legile justitiei, adoptate saptamana aceasta in Parlamentul Romaniei. Secretarul general al CoE il indeamna pe…

- Modificarile din justitie provoaca valuri uriase in plan extern. Secretarul general al Consiliului Europei i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl îndeamna sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia.

- Inaltul demnitar il indeamna pe șeful statului sa solicite expertiza Comisiei de la Venetia privind reformele in domeniul judiciar adoptate de Parlamentul Romaniei. "Draga domnule presedinte, Consiliul Europei este angajat sa ofere cea mai mare prioritate colaborarii cu statele membre pentru…

- Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Thorbjorn Jagland, i-a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in care il indeamna sa faca apel la expertiza Comisiei de la Venetia a CoE in ce priveste reformele legislative din justitie adoptate saptamana aceasta de parlamentul de…

- "Foarte multi au o informare superficiala. la Unii pot accepta preocupari legitime sa nu existe derapaje. Dar aceste comentarii si afirmatii trebuie facute in cunostinta de cauza si am mari indoieli ca sunt facute in cunostinta de cauza si nu sunt preluate dintr-o disputa strict pe legile justitiei…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- Comunicatul comun al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania: "Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenența la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune și in special…

- Organizațiile neguvernamentale și grupurile civice semnatare iau act cu revolta de modul și forma in care a inceput ieri adoptarea in Senat a legilor Justiției. Modificarea legilor Justiției pentru harțuirea magistraților și subordonarea politica a sistemului judiciar, dar și a legislației penale in…

- Grupul parlamentar al PMP a parasit marti plenul Senatului, ca urmare a respingerii prin vot a propunerii senatorului Traian Basescu de a fi retrase legile Justitiei de pe ordinea de zi. USR a solicitat, in prima faza, retrimiterea la Comisia de specialitate a legilor Justiției, apoi sesizarea Comisiei…

- Aproximativ 500 de magistrati de la mai multe instante si parchete din tara s-au adunat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a protesta fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale. Procurorii si…

- Comisia Europeana a transmis ca urmarește indeaproape posibilele modificari ale legilor justiției și ale codurilor penale din Romania. TVR a intrebat reprezentanții Comisiei Europene ce parere au despre cele mai recente inițiative legislative din Romania, iar aceștia au aratat ca este nevoie de consultarea…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) i-a transmis, luni, presedintelui Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, o scrisoare deschisa in care precizeaza ca "Justitia trebuie sa ramana putere a statului, a oamenilor...

- ANI despre modificarea legii de funcționare a instituției Agentia Nationala de Integritate nu sustine modificarea reglementarilor privind functionarea ANI si integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, aratând ca proiectul votat în aceasta saptamâna…

- Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator), aflat la guvernare și majoritar in cele doua camere ale legislativului de la Varșovia, justifica aceste reforme, combatute vehement de opoziție, prin nevoia de a se pune capat unei 'caste' a magistraților, considerați de PiS moștenitori ai regimului comunist…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Liberalul Catalin Predoiu sustine ca deputatii din Comisia juridica au adoptat o modificare legislativa care inlatura orice posibilitate a Agentiei Nationale pentru Integritate de a pune in discutie incompatibilitati, interdictii ale parlamentarilor in perioada 2007 - 2013, prevederile aprobate incalcand…

- Comisia Europeana a dat publicitatii raportul Mecanismului de Cooperare si de Verificare (MCV) pe anul 2017, probabil cel mai dur raport din ultimii ani. Au fost aduse numeroase critici, iar prezenta deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu in Parlamentul Romaniei este motiv de neindeplinire de…

- Concluziile prezentate in raportul Comisiei Europene nu trebuie sa opreasca procedura parlamentara privind votarea Legilor Justitiei, a declarat sambata, in cadrul unei conferinte de presa, deputatul Varujan Vosganian, care este și liderul filialei Iași a ALDE. Vosganian a comentat și moțiunea de cenzura…

- "Opinia noastra, a parlamentarilor ALDE, este ca acest Mecanism de Cooperare si Verificare are utilitatea sa. Avem sentimentul ca el nu este rezultatul unui dialog si cred ca ar trebui si partea romana sa fie mai mult consultata in aceasta privinta. Credem, de asemenea, ca aceste concluzii prezentate…

- In data de 16 noiembrie 2017 a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, și a secretarului de stat Marieta Safta cu Stella Ronner-Grubacic, ambasador al Regatului Țarilor de Jos in Romania, și Arthur den Hartog, șef adjunct al misiunii.In…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Goteborg, ca nu crede in ridicarea MCV pentru Romania anul viitor, precizand ca optimismul afisat de reprezentantii coalitiei de guvernare in acest sens este „cel putin nepotrivit”. El a reacționat, astfel, la declarațiile liderilor PSD și ale ministrului…

- Comisia Europeana considera ca sunt necesare eforturi suplimentare pentru a inregistra progrese cu privire la indeplinirea obiectivului de combatere a coruptiei la toate nivelurile, se arata in cel mai recent raport al executivului comunitar elaborat in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- "Acest raport este foarte obiectiv si as vrea sa multumesc Comisiei Europene si expertilor care au lucrat pentru raport. Nu exista recomandari noi, s-au inregistrat progrese importante. Nu ne-am asteptat niciodata ca acest mecanism sa se incheie in acest an. Este clar ca, daca vom continua in acelasi…

- Comisia European a publicat miercuri 15 noiembrie cel mai recent raport al su referitor la etapele parcurse de România pentru ai îndeplini angajamentele privind reforma judiciar i combaterea corupiei în contextul Mecanismului de cooperare i de verificare (MCV). Sunt analizate în…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul MCV pe justitie pentru Romania. Potrivit documentului, tara noastra a realizat cateva progrese in privinta anumitor recomandari facute de Comisie, insa, in acelasi timp, ritmul reformelor a stagnat in 2017. Provocarile la adresa independentei sistemului…

- Comisia Europeana considera ca, in ansamblu, Romania a realizat progrese semnificative in ceea ce privește obiectivul referitor la cadrul de integritate și Agenția Naționala de Integritate, arata executivul european in cel mai recent raport al sau privind indeplinirea angajamentelor asumate in contextul…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, raportul privind progresele inregistrate de Bulgaria in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) in domeniul justitiei, anuntand ca Sofia a progresat in privinta recomandarilor, dar exista reforme intarziate in lupta impotriva coruptiei.In…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). In urma publicarii documentului, ministrul Justitiei a anuntat, intr-o declaratie de presa, ca raportul conchide ca Romania isi poate indeplini…

- T. Toader: Romania isi poate indeplini obiectivul de ridicare a MCV in 2018 Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat cu putin timp în urma ca raportul MCV concluzioneaza ca România îsi poate îndeplini obiectivul de ridicare…

- Toader, despre raportul MCV: Pune accentul pe confirmarea rezultatelor. Se adauga, astfel, cerinte noi Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza in textul recomandarilor din ianuarie 2017, adaugandu-se,…

- Raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul MCV pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza in textul recomandarilor din ianuarie 2017, adaugandu-se, asadar, cerinte noi, a declarat, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Comisia Europeana…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cel mai recent raport al sau referitor la etapele parcurse de Romania pentru a-și indeplini angajamentele privind reforma judiciara și combaterea corupției, in contextul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit in 2007, cand Romania a aderat la…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader i-a prezentat prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans ceea ce Ministerul Justitiei sustine ca este “stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei “. “Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii cu privire…

- Partidului Liberal a emis un comunicat de presa în care anunța despre intenția Congresului Autoritaților Locale și Regionale al Consiliului Europei de a solicita avizul Comisiei de la Veneția cu referire la referendumul local de revocare a primarului general al municipiului Chișinau, Dorin…

- Judecatoarea Florica Roman susține ca mai mulți judecatori de la Curtea de Apel Oradea au solicitat Parlamentului Romaniei sa inițiee și sa adopte un proiect de lege prin care sa reglementeze motivele și procedurile de revocare a a membrilor magistrati – judecatori si procurori – alesi in Consiliul…