- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) se pozitioneaza si in acest an in rankingurile internationale ca fiind o universitate reprezentativa la nivel mondial. Clasificarea QS World University Ranking 2019, una dintre cele mai prestigioase la nivel mondial, a luat in analiza un numar de 4.750 de…

- Surpriza de proporții in clasamentul mondial al celor mai poluate orașe. Potrivit datelor oficiale, peste 6,5 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor asociate poluarii, iar 25.000 dintre ei traiesc in Romania.

- Campania "Patrimoniu" reprezinta un semnal de alarma pentru toti constantenii in ceea ce priveste nivelul incalificabil de dezinteres public, pe de o parte, ori interesul material pecuniar, pe de alta parte, fata de degradarea obiectivelor istorice protejate sau nu, calificate ca monumente istorice…

- Bacterii, virusuri, paraziti si substante chimice nocive: alimentele contaminate, o problema sanitara si socio-economica majora care provoaca in fiecare an moartea a 420.000 de persoane la nivel mondial, se afla in centrul unei conferinte internationale inedite care a inceput marti la Addis Abeba, capitala…

- Colaborare de excepție: Juan Magan, Hyenas, Mohombi și Yasiris fac echipa pentru un proiect inedit. Cea mai așteptata piesa a inceputului de an, #ClaroQueSi este insoțita de un videoclip hot, dinamic, cu o imagine neon tropical și vibe-uri dominicane, in regia lui San și produs de Cat Music. Clipul…

- Japoneza Naomi Osaka a castigat zilele trecute Australian Open si de luni a devenit oficial noul lider mondial, pozitie ocupata pana acum de Simona Halep, informeaza Mediafax.Citește și: Calificare pentru Monica Niculescu: sportiva trece in turul 2 la Hua Hin, dupa o victorie in fața Su-wei…

- Praf de stele fabricat in laboratoarele Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’, printr-o metoda unica la nivel mondial. La Facultatea de Fizica a Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi se produc, in fiecare saptamana, cateva miligrame de praf interstelar artificial. O echipa de cercetare a creat…

- Producatorii auto au adaugat in rechemari aproximativ 10 milioane de dispozitive de umflare a airbag-urilor in Statele Unite, la cea mai mare campanie de rechemari din istorie. Saptamana trecuta, Ford Motor a anuntat ca va rechema 953.000 de vehicule la nivel mondial din cauza airbag-urilpr…