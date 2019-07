Stiri pe aceeasi tema

- Nava Alan Kurdi a organizatiei Sea-Eye transporta migranti naufragiati in Mediterana, salvati vineri din largul coastelor Libiei.Vasul - numit dupa un baiat in varsta de trei ani care s-a inecat in apropiere de tarmul Turciei in 2015 - a incercat deja, fara succes, sa acosteze pe insula…

- Autoritatile de la Valletta au interzis accesul unei nave umanitare germane cu migranti la bord, au anuntat duminica fortele armate ale Maltei. "Nu au permisiunea de a intra in apele teritoriale malteze", a declarat agentiei DPA un purtator de cuvant al armatei. Nava Alan Kurdi a organizatiei…

- O nava operata de un ONG german a anuntat vineri ca a salvat 65 de oameni de pe o ambarcatiune pneumatica in largul Libiei, provocand preocupari privind iminenta unei noi dispute in Europa privind migrantii care traverseaza Mediterana, informeaza dpa, potrivit agerpres.ro.ONG-ul Sea-Eye, cu…

- Anuntul privind acest nou grup de migranti survine la o saptamana dupa ce nava Sea-Watch, apartinand tot unui ONG german, a debarcat 40 de migranti pe insula italiana Lampedusa dupa ce comandantul acestei nave, Carola Rackete, a sfidat interdictia data de guvernul italian si a fortat intrarea in…

- Carola Rackete, capitanul navei Sea-Watch, arestata pentru ca a acostat cu forta in portul Lampedusa din Sicilia, pentru a debarca migranti, a explicat ca manevra sa nu a fost "un act de violenta, ci doar de nesupunere", intr-o situatie disperata.

- Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta), a semnat joi un decret prin care ordona fortelor de ordine italiene sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitul acestei nave, Sea-Watch 3, in apele teritoriale italiene.Matteo…

- Salvini, care este si ministru de interne si sef al Ligii (extrema dreapta), a criticat anterior refuzul navei de a face cale intoarsa catre Tripoli, in pofida acordului dat de catre autoritatile libiene. ''Nava avea 'unda verde' pentru a debarca. Atitudinea organizatiei Sea-Watch seamana cu o adevarata…