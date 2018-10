Stiri pe aceeasi tema

- Una din 20 de morti, la nivel global, este cauzata de consumul de alcool. Mai exact, 3 milioane de oameni mor, in fiecare an, din cauza acestui viciu. Este concluzia unui studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- Peste trei milioane de persoane si-au pierdut viata in 2016 din cauza consumului excesiv de alcool, ceea ce reprezinta unul din 20 de decese la nivel global, a avertizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit dpa. Mai mult de trei sferturi dintre persoanele care si-au…

- Puse la pachet sau doar pentru o gustare rapida, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari, sandvișurile reprezinta una dintre cele mai comune forme de prezentare a mancarii. InfoCons a realizat studii asupra produselor tip șunca de Praga, paine integrala și unt, iar in urma acestor studii putem…

- Potrivit unui raport al Comisiei Europene, România înregistreaza în jur de 1,4% infectii intraspitalicesti, putine în comparatie cu alte tari europene, unde media este în jur de 5%. Cu toate ca în alte state europene a reusit implementarea unor programe de igiena…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca invazia tantarilor a dublat numarul de persoane infectate cu West Nile, iar Romania se afla pe a patra poziție, dupa Italia, Grecia si Ungaria, la numar de cazuri.

- Un numar estimativ de 78 de milioane de nou-nascuti au un risc mai mare de deces in fiecare an deoarece nu sunt alaptati in prima ora dupa nastere, potrivit Natiunilor Unite, informeaza DPA. Doar doi din cinci copii sunt alaptati imediat dupa nastere, au precizat luni Organizatia Mondiala…

- Partidul Social Democrat nu si-a desemnat inca un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019. In caz de nevoie, acesta ar putea fi actualul ministru de Finante, Eugen Teodorovici. Acesta a recunoscut, la emisiunea Romania 9 de la TVR, ca nu este strain de asemenea dorinte.Vezi si: Parmezanul,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca o ordonanta referitoare la legea offshore trebuie sa defineasca fara echivoc valoarea investitiilor si modul cum se deduc acestea, mentionand ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen…