Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii aparuta astazi pe strada Pajura nr.18, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, luni, 06.05.2019, in intervalul orar 11.45-16.00. Sunt afectati de lipsa apei potabile locuitorii strazilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru remedierea unei avarii survenita pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 160 mm, de strada Islazului, din localitatea Valu lui Traian, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi ndash; 03 mai 2019, in intervalul orar 09,00 13,00.Potrivit SC RAJA SA, in acest…

- Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara energie electrica, intre orele 9:00 - 17:00, consumatorii din Str. Emil Brosteanu, intre Str. Polona si Str Emil Balaban, si cei din Str. Cantonului si strazile adiacente. Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta in judetul Ilfov intre orele 9:00…

- Pentru remedierea unei avarii aparuta astazi pe strada Serelor din Onești, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, marți, 30.04.2019, in intervalul orar 10.00- 13.00. Sunt afectati de lipsa apei potabile locuitorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pentru remedierea unor avarii aparute astazi pe strazile Aurora nr. 8 si Calea Scutarului nr. 60, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, luni, 01.04.2019, in intervalul orar 09.40-12.00. Sunt afectati de lipsa apei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 22 martie, intre orele 09.00 si 12.00. In intervalul respectiv nu vor avea apa la robinete baimarenii de pe str.Macului (case), str.Marașești (case), din cauza unor lucrari de reparat branșament. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort…

- In vederea efectuarii unor lucrari la rețeaua de distribuție apa potabila de pe strada Ghe. Pop de Basești din Alba Iulia, SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia anunța intreruperea furnizarii apei potabile in ziua de marți 19.03.2019, in intervalul orar 8.00-18.00, pe strazile Violetelor; Cireșului,…

- Ca urmare a unei avarii la rețeaua de distribuție a apei potabile a orașului Filiași, pe strada Nicolae Balcescu, S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. a sistat temporar furnizarea apei potabile in orașul Filiași in cursul acestei zile, pana la ...