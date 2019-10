Stiri pe aceeasi tema

- Grupul danez Vestas, cel mai mare producator de turbine eoliene din Europa, a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord privind vanzare a 80% din actiuni la subsidiarele care detin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus si Apollo din Romania catre un cumparator caruia nu a dorit sa ii dezvaluie identitatea,…

- Automobilul Aston Martin DB5 care se identifica cu personajul James Bond a fost vandut la licitatie. Masina i-a apartinut lordului Bamford si a fost folosita in campania de promovare a peliculei din seria James Bond. Pretul atins la licitatia care a avut loc in California a transformat masina in cel…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului in plus, iar in urmatoarele saptamani vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters. Şeful Ryanair, Michael O'Leary, a făcut declaraţia într-un material video intern adresat angajaţilor…

- Numarul total al tranzacțiilor în perioada ianuarie-mai 2019 a fost de 2.567, din care 1.899 de apartamente (74%). Cele mai multe tranzacții au avut loc în luna martie (646 tranzacții), având și cea mai mare valoare (53,8 milioane euro). Prețul mediu/mp al apartamentelor, rezultat…

- Arad. Unul dintre cele mai noi hoteluri din judetul Arad, Coandi, plasat pe malul Muresului, in municipiu, este scos la vanzare de cel putin 12 ani. Ultimul anunt, publicat recent, arata ca pretul cerut de proprietari este o treime din cel din 2007. Spa si wellness Complexul…

- Un centru de afaceri de referinta, in urma cu aproape un deceniu, Waterhouse a ajuns doar una dintre multele cladiri din Arad care stau goale, pentru ca nu sunt chiriasi interesati de ele. Investitia in construirea acestei cladiri a fost de aproximativ trei milioane de euro, fiind inaugurata in 2009.…