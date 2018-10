ONE-IT isi extinde afacerea la nivel international cu solutii inovative bazate pe tehnologia Realitatii Augmentate

Stiri pe aceeasi tema

- Noile smartphone-uri iPhone, pe care Apple le-a prezentat la jumatatea lunii septembrie, in cadrul unui eveniment desfașurat in California, vor fi disponibile in urmatoarele saptamani in Romania, iar precomenzile se pot face de vineri, reiese din anunțurile facute de doi operatori de telecom, scrie…

- Cu doar patru puncte de scos din doua meciuri preliminare, echipa naționala U21 a Romaniei e mai aproape ca oricand sa revina la Campionatul European de tineret Astfel, dupa ce a jucat trei meciuri la Ovidiu, doua incheiate la egalitate (ambele 1-1, cu Elveția și Portugalia) și dupa succesul enorm cu…

- Dintre executivii intervievati in cadrul studiului PwC, 84% declara ca au proiecte in dezvoltare bazate pe tehnologia blockchain, in timp ce 15% au deja proiecte in functiune care folosesc aceasta tehnologie.

- O instanța din SUA a stabilit ca Monsanto trebuie sa ii plateasca despagubiri in valoare de 289 mil. dolari lui Dewayne Johnson (46 de ani), gradinarul unei școli din California, care a acuzat ca folosirea frecventa a Roundup, un erbicid produs de companie, i-a provocat cancerul limfatic.Procesul…

- Marea Azov va fi ocupata de ruși, care, astfel, iși vor asigura legatura cu Crimeea. Urmatorul obiectiv al Rusiei va fi ocuparea „teritoriului de la Crimeea, pana la Romania”, avertizeaza un expert britanic, fost colonel in structurile de informații militare.

- "Vreau sa exprim sprijinul nostru din toata inima pentru toti fratii si surorile din Romania care lupta pentru justitie si pentru un viitor mai bunpentru tara lor. Vocile voastre au produs schimbari si o vor face din nou. Nu exista putere in lume care sa infranga vointa oamenilor in special cand…

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, a reușit, vineri, sa ajunga in semifinalele turneului de la San Jose, California, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-1, 7-5 pe australianca Alja Tomljanovici, locul 65 WTA.Meciul a durat o ora și 26 de minute, iar sportiva din Romania a ajuns la a 36-a victorie in…

- Creata de un grup de dezvoltatori romani, DearCar este o aplicatie disponibila gratuit pentru iOS si Android, prin care soferii pot comunica foarte usor intre ei doar pe baza numarului masinii. Astfel, soferii isi pot solicita ajutor unii altora in trafic, isi pot transmite mesaje utilitare sau atentionari.…