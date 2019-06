ONCE: Primăria Sânmartin a efectuat lucrări de restaurare a…

Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE) precizeaza, intr-un documentar postat miercuri pe site-ul oficial, ca in cimitirul de la Valea Uzului se afla inhumati si soldati romani, dar si ca Primaria Sanmartin, judetul Harghita, a efectuat lucrari de renovare a necropolei fara respectarea planurilor initiale, astfel incat elementele de identificare ale celorlalte nationalitati, altele decat cea ungara, nu se mai regasesc in cimitir, nefiind respectat, de asemenea, nici cadrul juridic aplicabil.



"Primaria comunei Sanmartin, judetul Harghita, a realizat lucrari de renovare a cimitirului…