„On My Mind” – debutul muzical Francis

Francis este numele celui mai nou proiect indie-pop din Romania. La doar 16 ani, Francis iși face debutul muzical cu un prim single caracterizat de un sound minimalist, cu o tușa de nostalgie și un clip pe masura, iar vocea sa clara se muleaza perfect pe atmosfera primului sau release, „ On My Mind”. „On My Mind” este chintesența unei iubiri tinere de vara, reflectata in schimbari, cu etape care se incheie și speranțe pentru noi inceputuri. Iar acest nou proiect muzical este fix despre inceputuri, Francis fiind printre primele artiste adolescente care abordeza acest gen in Romania. Cu amestecul…