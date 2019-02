On a Sunday, cntată de Ester Peony, va reprezenta Romnia la Eurovision Piesa "On a Sunday", cântata de Ester Peony, a câștigat selecția naționala pentru a reprezenta România la concursul Eurovision care va avea loc în luna mai la Tel Aviv, în Israel, anunța Mediafax. Piesa câștigatoare a adunat un total de 65 de puncte din partea juriului dupa o lupta în care piesa a concurat strâns cu "Army of Love", a Bellei Santiago (dupa votul juriului cu 50 de puncte) și "Dear Father", cântata de Laura Bretan (cu 48 de puncte dupa votul juriului). Publicul a acordat 8 puncte Bellei Santiago,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

