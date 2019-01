Stiri pe aceeasi tema

- Casa din Los Angeles a cunoscutului pugilist filipinez Manny Pacquiao a fost calcata de hoți, la mai puțin de 24 de ore de la meciul caștigat de Adrien Broner. Mai multe surse din cadrul poliției au declarat ca a fost primit un apel duminica de la un barbat din echipa lui Pacquiao pentru a anunța spargerea,…

- Vasilescu a precizat ca patru miliarde de euro au fost aduse in Romania de actionarii bancilor, in timp ce guvernele si opinia publica tipau ca bancile scot bani din tara. "Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, a declarat, sambata, intr-o emisiune la Digi24, ca, desi in alte tari, in timpul crizei, cand bancile au fost in pericol, statele le-au salvat cu banii contribuabililor, in Romania nici macar un leu nu s-a luat din buzunarul cuiva ca sa…

- „Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit indicator de solvabilitate. Cand acest indicator de solvabilitate scade, se da alarma. Inseamna ca bancile respective sunt in pericol. Ei, bine, in timpul crizei de foarte…

- In Ajunul Craciunului in biserica se citesc Ceasurile Imparatesti si se savarseste Vesperoliturghia Sf. Vasile cel Mare (Liturghia de seara), scrie calendarulortodox.ro. La toate aceste slujbe sunt citite profetii din Vechiul Testament despre Nasterea Domnului. Citeste si CADOURI DE CRACIUN…

- Romania se alatura astfel celor peste 20 de state europene in care organizația Fertility Europe desfașoara acțiuni in sprijinul cuplurilor infertile care iși doresc sa aiba copii. Unul din șase cupluri din lume se confrunta cu probleme de infertilitate, potrivit statisticilor Organizației Mondiale…

- In Romania sunt legi care vizeaza mediul de afaceri care se aplica din anii '60-'70 și niciun parlamentar nu se uita la un proces de simplificare a birocrației, susține Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

- "Acest pacient este in drum spre Belgia, spre spitalul cu care de miercuri seara am luat legatura, continuand discutiile cu ei in timpul noptii si speram ca va fi bine. Este o sansa pe care eu cred ca trebuie sa o aiba fiecare pacient in aceasta situatie. In Romania, in acest moment, asa cum am declarat,…