Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților va vota, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligați sa tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajați trebuie sa fie romani, informeaza…

- Legea offshore este extrem de importanta pentru toata lumea si mai ales pentru cetatenii Romaniei, a declarat, luni, ministrul Energiei, Anton Anton, la Camera Deputatilor, dupa "Ora Guvernului", mentionand ca, in opinia sa, aceasta "va trece prin Parlament". "Daca toata lumea va fi de acord…

- "Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul Guvern este un subiect atat de sensibil ce tine de resursele tarii, ma face sa cred ca totusi in Parlamentul Romaniei, in Guvernul Romaniei mai exista oameni care se gandesc la Romania pentru ca, domnule ministru, Marea Neagra…

- Deputatul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in plen, la Ora Guvernului, la dezbaterea pe tema Legii offshore, ca Marea Neagra nu trebuie confundata cu Lacul Belina, iar resursele Romaniei trebuie tratate cu maxima responsabilitate. "Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul…

- PSD si ALDE au ajuns la un consens in privinta modificarilor la legea offshore, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu precizand ca, in urma sedintei din coalitie, s-a decis ca 50% din productia de gaz din Marea Neagra sa se tranzactioneze pe bursa din Romania, iar investitia celor care opereaza sa se…

- Parlamentarii puterii au adus, marti, noi modificari radicale la legea offshore, care cresc semnificativ taxarea gazelor din Marea Neagra. Dezbaterile din comisii s-au lasat cu scandal, deoarece opozitia acuza ca amendamentele au fost depuse cu doar cateva ore inainte de discutii si ca legea a fost…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, in Parlament, ca statul roman „poate face și altceva” legat de exploatarea gazelor din Marea Neagra, anume sa dea inapoi investitorilor sumele investite și sa inceapa el exploatarea, scrie Mediafax.„Nu știu cand se va discuta (legea offshore…

- Comisiile economica și pentru energie ale Senatului vor da, luni, un raport comun pentru proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra, in urma cererii de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea offshore va primi luni votul Senatului, a anunțat Liviu Dragnea.…