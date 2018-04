Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom (SNP), cel mai valoros emitent de pe piata de capital de la Bucuresti, a anuntat ca doreste sa ofere actionarilor o valoare a dividendenului cel putin egala cu cea din anul anterior, incercand incadrarea intr-un trend crescator. “OMV Petrom S.A. (Societatea) se angajeaza sa asigure…

- UE si Gazprom sunt pe punctul de a solutiona o disputa care dureaza de sapte ani pe tema concurentei, dupa ce grupul rus a acceptat sa reformeze formula de calcul a preturilor si sa permita rivalilor sa castige teren pe pietele din Europa de Est, au declarat, pentru Reuters, surse din apropierea acestui…

- Un nou scandal cu Facebook in prim plan este scos la iveala dupa ce un document intern arata ca rețeaua vrea cu orice preț sa creasca numarul de utilizatori, chiar daca acest lucru ar duce la victim. Facebook este din nou in centrul atenției cu un subiect controversat, dupa cel legat de Cambridge Analytica…

- Sebastian Burduja, liderul Platformei Actiunea Civica a Tinerilor (PACT), a vorbit, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre prima initiativa romaneasca de transformare a UE. Cum poate deveni Romania unul dintre liderii Europei in anul Centenarului?

- Islanda va boicota diplomatic Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, ca reactie la otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Decizia vine in aceeasi zi dupa ce SUA si multe tari din Uniunea Europeana au anuntat ca vor expulza diplomati rusi, in contextul aceluiasi scandal. Guvernul islandez…

- ♦ Calitatea de actionar se dovedeste a fi mult mai banoasa pentru statul roman decat administrarea unuia dintre cele mai vaste portofolii de resurse de petrol si gaze la nivel european, astfel ca in ultimii cinci ani valoarea dividendelor colectate a fost de doua ori mai mare fata de cea a redeventelor…

- La mijlocul lunii martie a devenit cunoscut faptul ca Facebook a avut o scurgere mare de date personale ale utilizatorilor sai. Citeva zile mai tirziu, in segmentul de Facebook al Europei de Est a aparut un zvon ciudat despre un nou control de securitate, pe care insuși Mark Zuckerberg ar fi introdus-o.…

- Administratia SUA se opune construirii gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, considerand ca proiectul ar submina securitatea energetica si stabilitatea Europei, a declarat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat de la Washington, informeaza site-ul Radio Poland.

- Mariana Gheorghe va pleca de la sefia OMV Petrom in data de 30 aprilie, dupa un mandat de 12 ani. Locul ei va fi luat de Christina Verchere, care va prelua la 1 mai functia de presedinte al directoratului si director general executiv al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- Directoratul societatii THR Marea Neagra informeaza organele de supraveghere a pietei de capital, actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20.04.2018 la prima convocare,…

- Oliver Zille, directorul Targului de Carte de la Leipzig la care Romania este invitat de onoare, a afirmat ca isi doreste "ca literatura romana sa trezeasca interesul specialistilor" si "ca vizitatorii targului de carte sa descopere o tara noua si sa invete sa o iubeasca". "Imi doresc ca literatura…

- Romgaz are un randament al dividendelor de 11,4%, pentru 2017, Transgaz de 10,8%, iar Nuclearelectrica de 10,5%, reiese dintr-un comunicat de presa al Investors Club remis, luni, AGERPRES. Din punct de vedere al dividendului net pe actiune, la Romgaz acesta este de 4,14 lei, la Transgaz de 43,7 lei,…

- Un adolescent roman din trei, ”sub nivelul de baza al cunostintelor” Un adolescent român din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica - arata un raport al Bancii Mondiale. Documentul atrage atentia ca extinderea tehnologiei risca sa…

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- Conform studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat de PwC, piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030. "Ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule…

- In anul 2017, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fața de 2016, in baza situațiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS-UE. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca preturile mai multor medicamente vor creste de la 1 septembrie, precizând însa ca "nu sunt cresteri semnificative"."La unele medicamente preturile pot sa creasca, dar la multe preturile vor scadea. Din ceea ce am facut noi preliminar,…

- Indicele BET, care urmareste evolutia celor mai tran­zactionate actiuni de la bursa romaneasca, a urcat cu 9% in primele doua luni din 2018 si a inregistrat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor din UE, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Locul doi a fost ocupat de bursa…

- Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, critica "extremismul" de care, in opinia lui, dau dovada tarile Uniunii Europene (UE) fata de Iran, informeaza luni AFP. "Pentru a mentine SUA in acordul asupra programului nuclear iranian, tarile europene dau dovada de extremism si aceasta va dauna…

- Construim pentru o noua zi de profit! Ne focusam pe duelurile propuse in doua campionate importante ale Europei, Eredivisie și Primeira Liga, dar facem o scurta escala și in liga a 3-a germana. Biletul zilei: Duelul din 3.Liga ne-o aduce in prim plan pe Hansa Rostock, trupa ce ataca in acest sezon…

- Nu va opera insa triunghiul lui Blue Air datorita faptului ca Tarom nu are baze pe aeroporturile din tara (Blue are baze la Cluj si Iasi), va folosi avioane care vin de la hub-ul Tarom din Bucuresti. Zborurile vor fi operate de avioane ATR 42 si pretul biletelor incepe de la 40 euro (foarte rezonabile…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Blaxy Administration SRL din data de 16.01.2018. Societatea Blaxy Premium Resort amp; Hotel SA, reprezentata prin administrator Yilmaz Oguz; Yilmaz Oguz, Mihaela Cioaca si Caliskan Gokhan, impreuna detinand…

- Sambata, Gabriel Liiceanu si Horia-Roman Patapievici au deschis conferintele „Despre lumea in care traim”, organizate de Fundatia Humanitas Aqua Forte. Cei doi au vorbit despre „splendoarea Europei”, facand o incursiune in izvoarele culturii europene, si vorbind despre valorile universale care s-au…

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca este nevoie de o sporire a politicii de dezvoltare pentru Africa din partea Germaniei, dar si din partea Europei, relateaza dpa. "Trebuie dezvoltata, nu doar sprijinita", a precizat Merkel in podcast-ul sau video saptamanal. "Este vorba de dezvoltarea…

- Valoarea medie a beneficiilor oferite angajatilor de companii in 2017 a fost mai mare cu 11% fata de media anului precedent, cu o crestere de 25% in decembrie 2017 comparativ cu decembrie 2016, arata un studiu realizat de compania de resurse umane Smartree.

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- OMV Petrom, cel mai mare producator de hidrocarburi din sud-estul Europei, a obținut anul trecut o producție totala de țiței și gaze condensat de 61,18 mil. bep (baril echivalent petrol), in scadere cu 4%, iar in acest an estimeaza un declin asemanator. Mai mult, in acest an compania vrea sa-și optimizeze…

- OMV Petrom, BRD, Banca Transilvania, Electrica si SIF Banat-Crisana sunt cele mai mari cinci detineri ale fondului de actiuni BT Maxim, administrat de BT Asset Ma­nagement, societate membra a grupului financiar Banca Transilvania. BT Maxim se adreseaza investitorilor dinamici, mai putin…

- Doua dintre unitațile medicale clujene aflate sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv Spitalul Clinic de Recuperare și cel de Boli Infecțioase au fost evaluate pozitiv in cadrul celui mai recent Raport de cercetare publicat de Observatorul Roman de Sanatate (O.R.S.), organizație a carei misiune…

- Șefii Sinterom au gajat halele și depozitele combinatului Investitorii de la Sinterom Cluj-Napoca au aprobat in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) realizarea unui proiect privind dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotive, cu o valoare a investitiei de maximum…

- Doua companii romanesti, ArcelorMittal Galati si Silcotub Zalau, se numara printre liderii de consortii de firme care s au inscris cu oferte la licitatia organizata de compania petroliera americana ExxonMobil pentru achizitia a 190 de kilometri de teava in vederea construirii unei conduce care sa aduca…

- Consiliul de administrație de la Societatea Agricola cu sediul social in Campia Turzii, str. Republicii FN, jud. Cluj, CUI RO4959860, constituita in baza Incheierii nr. 18/S/Ag/1992 de la Judecatoria Turda, prin dos. nr. 18/S/Ag/1992, Read More...

- Numarul persoanelor care se imbolnvesc de gripa si rujeola in Romania continua sa creasca, iar medicii insista asupra necesitatii vaccinarii in amandoua cazurile. In ceea ce priveste infectiile respiratorii acute, in saptamana 22 – 28 ianuarie, la nivel national au fost inregistrate aproape 87.500 de…

- Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii investitorii cu privire la incheierea contractului de transport titei, gazolina si condensat cu OMV Petrom S.A. Bucuresti. Potrivit unei informari a Conpet, serviciile de transport urmeaza a fi prestate in temeiul acestui contract incepand cu 01.02.2018.Obiectul…

- Indicele bursier american Dow Jones a scazut pentru a doua sedinta consecutiv cu aproape 1% in conditiile in care investitorii par agitati cu privire la publicarea datelor financiare ale Apple joi, dar si pe fondul temerii de apreciere a dobanzilor in SUA, cea mai mare economie la nivel mondial.…

- In sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Caras-Severin au fost aprobate cinci proiecte de hotarare referitoare la imprumutul pe care S.C. Aquacaras va incerca sa-l obtina pentru cofinantarea proiectului „Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras-Severin, Romania“.…

- Valoarea debitelor restante pe care le are Posta Romana catre grupul de firme Telekom este 87.918.522 lei, nivel al datoriilor care a inceput sa creasca incepand cu 2015, iar aceasta crestere a avut un ritm accelerat pe parcusul anilor 2016 si 2017, au precizat, luni, pentru HotNews.ro, oficialii Ministerului…

- In data de 27.01.2018 in intervalul orar 17:00 – 17:40 si in data de 28.01.2018 in intervalul orar 13:00 – 13:40, activitatea de emitere a rovinietelor si a peajelor in punctele apartinand SC OMV PETROM MARKETING SRL va fi intrerupta ca urmare a efectuarii unor lucrari de mentenanta ale sistemului informatic…

- Ce avere are Viorica Dancila: Caștiga peste 70.000 de euro, anual, de la Parlamentul European, are peste 60.000 de euro și 17.000 de dolari in conturi. Aceasat a facut și doua donații Partidului Social Democrat, una de 20.000 de lei, in perioada ianuarie-octombrie 2016, și una de 40.000 de lei, in mai…

- Bitcoin e cea mai scumpa criptomoneda disponibila in prezent. Are in istoria sa scurta și un capitol in care prețul a fost manipulat ca sa creasca artificiala de la 150 de dolari la peste 1.000 de dolari.

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 15.01.2018 – 31.12.2022, distribuie dividende pentru actionarii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (simbol TBK). Emitentul va plati actionarilor dividendele aferente anului 2016, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul Central.…

- Mariana Gheorghe, directorul general si presedinte al directoratului OMV Petrom, una din cele mai mari companii din romania, afirma ca este momentul sa renunte la aceasta functie, dupa 12 ani ”extrem de intensi”, urmand ca lunile viitoare sa lucreaze impreuna cu noul sef, Christina Verchere. OMV…

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, cel mai mare producator de titei si gaze din sud-estul Europei, pleaca de la conducerea companiei dupa aproape 12 ani, fiind unul din cei mai longevivi CEO din Romania. Compania a anuntat marti pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), unde este…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, domnul Rainer Seele, precizeaza Administrația Prezidențiala.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Dupa ce turismul a crescut pe plan international in 2017, operatorul Airports of Thailand a depasit operatorul Aena din Spania in topul celor mai valorosi operatori de aeroporturi din lume, castigand astfel prima pozitie, potrivit Bloomberg. Operatorul din Taillanda a inregistrat o crestere…