OMV Petrom va avea un nou director general executiv

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom ar putea decide in sedinta de luni revocarea Lacramioarei Diaconu-Pintea din functia e membru al Directoratului OMV Petrom, au declarat pentru HotNews.ro surse din piata de energie. Lacramioara Diaconu este singurul roman care a ramas in Directoratul OMV Petrom,…

- Lacramioara Diaconu-Pintea, membru al directoratului Petrom, responsabila pentru activitatea de Downstream Gas, ar urma sa fie inlocuita din functie, spun surse din piata, propunerea urmand sa fie discutata in cadrul unei sedinte viitoare a Consiliului de Supraveghere a companiei. Informatia…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, OMV Petrom, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra. Printre variantele luate in calcul se numara inclusiv exportul. Mariana Gheorghe, directorul general al grupului, a declarat miercuri…

- OMV Petrom a inregistrat anul trecut un profit de 2,49 miliarde lei, fiind mai mult decat dublu fata de 2016 cand acesta a fost de 1,04 miliarde lei, potrivit unui raport al companiei. "Pe baza rezultatelor preliminare si a fluxului de trezorerie extins foarte bun realizate in 2017, directoratul companiei…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Potrivit ministrului Energiei, Toma Petcu, Mariana Gheorghe ar fi trebuit sa ramana la sefia Petrom pentru ca rezultatele de-a lungul timpului o recomanda, iar daca aceasta a ales sa demisioneze ar fi trebuit inlocuita cu un manager roman. „Noi ne-am dori un manager care sa inteleaga…

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom, scrie pe pagina sa oficiala de internet Digi24.Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate…

- OMV Petrom a anuntat saptamana aceasta inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu fostul executiv BP de origine scotiana Christina Verchere. Aducerea unui executiv cu experienta, in special pe segmentul de explorare si productie (upstream), arata intentia OMV Petrom de a se concentra…

- Retragerea Marianei Gheorghe din fruntea directoratului OMV Petrom si numirea Christinei Verchere pare o predare de stafeta doar pana la un anumit punct. Apar, asadar, numeroase necunoscute, pe care voi incerca sa le pun pe tapet.

- ♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) isi incheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze. Miscarea marcheaza una dintre ele mai puternice schimbari din mediul de business local si pune punct unui mandat inceput in vara anului 2006 care a produs transformari semnificative…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a numit-o marți pe Christina Verchere (46 ani) in funcția de Președinte al Directoratului și Director General Executiv (CEO) al companiei. In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe,…

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- In conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom, numirea a fost facuta pentru perioada ramasa din mandatul Marianei Gheorghe, respectiv pana pe data de 16 aprilie, 2019. Christina Verchere a acceptat numirea și va prelua poziția in funcție de disponibilitate, cel mai tarziu incepand cu 21 mai 2018.…

- Reprezentantii companiei nu au comentat aceasta informatie, dar surse din piata spun ca deja exista o lista scurta de posibili candidati. Potrivit ZF, favoriti in cursa pentru sefia OMV Petrom ar fi un fost executiv de la gigantul BP (British Petroleum), dar si un roman - Gabriel Selischi, care a…

