Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a acordat, in sedinta de joi, noi mandate unor membri ai Directoratului companiei, cu o durata de patru ani, incepand din 17 aprilie 2019, pana pe 16 aprilie 2023. Astfel, Christina Verchere rămâne în funcția de director general executiv…

- Grupul Volkswagen a confirmat recent ca este in cautarea unui amplasament pentru o uzina Skoda in Estul Europei, la scurt timp dupa apariția unor informații in presa internaționala. Presa internaționala a relatat inițial ca Bulgaria și Turcia se afla pe lista scurta, apoi s-a scris ca Romania și Bulgaria…

- Valentin Lazea , economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ), sustine ca ordonanta 114/2018 („ordonanta lacomiei”) afecteaza atat de mult activitatea administratorilor de pensii private din Pilonul II, incat majoritatea lor, daca nu toti, se gandesc sa se retraga de pe piata locala. „OUG…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media UE, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene. Astfel, în România, benzina costă în prezent, fără…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Operatorul pietei de energie electrica si gaze naturale din Romania (OPCOM) au prezentat public proiectul de colaborare in ce priveste implementarea pe piata de energie si cea de capital a serviciilor de contraparte...

- Grupul energetic austriac OMV a anuntat vineri ca a finalizat preluarea operatiunilor upstream ale grupului anglo-olandez Shell din Noua Zeelanda, pretul achizitiei fiind de 578 milioane de dolari, informeaza un comunicat al actionarului majoritar de la OMV Petrom. În urma acestui acord, OMV a…

- Liviu Dragnea anunta ca OUG privind reforma fiscala, criticata de toti actorii mediului privat si care a dus la caderi masive pe Bursa, va fi adoptata maine de Guvern: Statul nu este sat fara caini si nu este la cheremul companiilor. Avertizez marile...

- Ministerul Energiei a fost gazda unei noi intalniri cu delegația comuna a firmelor China Huadian Group (CHD)/China Huadian Engineering Co.Ltd (CHEC) care a avut pe agenda construcția unui grup energetic nou, cu o putere instalata de 600 MW, la Rovinari. Inițiativa intalnirii a aparținut parții…