OMV Petrom: Romania a fost foarte aproape de o pana de curent generala, de doua ori in acest an

Romania a fost de doua ori in acest an in pragul unui black-out (pana de curent generala la nivel national), cel mai recent caz fiind saptamana trecuta, odata cu oprirea unui reactor de la Cernavoda si a centralei de la Brazi, a declarat, vineri, Franck Neel, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil cu activitatea de Downstream Gas, in cadrul unei conferinte de profil.



