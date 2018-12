Stiri pe aceeasi tema

- "O banca A, de exemplu eu, ma imprumut la o banca la 3%, ca atat este ROBOR astazi. Intrebarea mea este: de ce m-as imprumuta eu la 3% la dvs, daca Banca Nationala imi da cu 2,5%? Astazi, si de peste 6 luni, Banca Nationala, prin aceasta dobanda de politica monetara, de 2,5%, de fapt acorda imprumut…

- Darius Valcov a declarat miercuri, la Sinteza Zilei, moderata de Mihai Gadea, de la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis a devenit un "avocat" al corporațiilor. Declarația a fost facuta in contextul in care președintele Romaniei a criticat proiectul de ordonanța de urgența privind noi masuri fiscale…

- Dupa cum reiese din comunicatul CCR, presedintele Klaus Iohannis nu e obligat sa faca noile numiri la Dezvoltare si Transporturi, viitorul Liei Olguta Vasilescu fiind incert, momentan. "Klaus Iohannis este obligat sa accepte demisiile. Nu imi dau seama ce se va intampla cu Lia Olguța Vasilescu.…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila si unul dintrre apropiatii lui Liviu Drganea, a lansat o serie de acuzatii, duminica seara, la Antena 3: Dacian Ciolos este omul miliardarului George Soros, comisarul european Corina Cretu minte prin omisiune, Romania nu are autostrazi din cauza…

- Principala televiziune de propaganda, Antena3, l-a chemat in prime time pe Darius Valcov, consilierul lui Dancila condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. Valcov a delirat in direct o ora intreaga, punandu-l de cateva ori in incurcatura chiar si pe moderatorul Razvan Dumitresu.…

- Darius Valcov, consilier al premierului privind problemele economice, susține ca omul de afaceri George Soros este ”papușarul” fostului premier Dacian Cioloș,Vacov a facut referire la interese economice pe care le-ar avea George Soros in Romania, mentionand ca acesta vede tara noastra ca pe…

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale a fost sesizat de catre Federația PROJUST ca doar patru dintre cele 15 curți de apel din țara, printre care cea din București și cea din Bacau, aplica in mod corect Legea Salarizarii, ceea ce duce la diferențe insemnate de salarii in cadrul aceleiași categorii…

- Ministerul Finantelor Publice va propune, pana la finalul lunii octombrie, un pachet de masuri in ceea ce priveste amnistia, care se va numi restructurare financiara, a declarat miercuri seara ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Amnistia... i-am spus restructurare financiară. Am spus că…