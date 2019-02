Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cea mai mare companie petroliera din Romania, a raportat pentru anul trecut un profit net de 4,078 miliarde de lei, cu 64% mai mare decat cel din 2017, de 2,489 miliarde de lei, potrivit rezultatelor transmise miercuri.

- Compania italiana Eni și compania austriaca OMV au semnat un acord de preluare a unui pachet de 35% din ADNOC Refining, operațiunile de rafinare a petrolului deținute de statul Abu Dhabi, pentru suma de 5,8 miliarde de dolari, transmit site-ul agenției de presa Associated Press și Bloomberg.Citește…

- Activele nete ale celor 206 fonduri deschise si inchise, locale si straine, s-au diminuat in luna decembrie cu 2,5%, pana la nivelul de 41,9 miliarde de lei (9 miliarde de euro), in timp ce, pe intreg an 2018, au inregistrat o scadere cu 8,3%, potrivit datelor Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Accizele pentru acest an cresc peste nivelul prevazut in actualul Cod Fiscal, prin actualizare cu inflatia, noile niveluri fiind agreate anul trecut la nivel guvernamental, ceea ce va genera scumpiri la benzina, tigari, alcool, conform calculelor Profit.ro. De la 1 ianuarie, acciza este majorată…

- Avuția neta a populației s-a majorat cu circa 8%, in trimestrul al doilea al acestui an fața de aceeași perioada a anului precedent, pana la aproape 1.928,7 miliarde de lei, conform calculelor facute de Banca Naționala a Romania (BNR). „Avuția neta a populației a urmat tendinta ascendenta…

- BRD-SocGen, a treia banca de pe piata locala dupa active, a raportat pentru primele noua luni din 2018 un profit net de 1,14 mld lei, in crestere cu 9% fata de castigul raportat pentru aceeasi perioada a anului trecut.

- Venit net bancar a fost mai mare cu +11-, impulsionat de generarea solida de venituri nete din dobanzi, cresterea volumelor si mediul favorabil al ratelor de dobanda. Rezultatul operational brut a fost mai mare cu 19- fata de perioada similara a anului precedent, indicatorul cost/venit a ajuns la 48,2-…