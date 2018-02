Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- OMV Petrom a inceput sa poarte discuții cu diverși clienți pentru vanzarea gazelor pe care le va extrage din Marea Neagra, momentan neavand niciun contract semnat, a anunțat Mariana Gheorghe, CEO-ul companiei petroliere. Ea a menționat ca decizia de investiție va fi luata impreuna cu partenerul ExxonMobil,…

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- Petrom a realizat un profit net de 2,48 miliarde de lei in 2017, in creștere cu 140% fața de 2016, in contextul in care vanzarile au crescut cu doar 17%, pana la 19,4 miliarde de lei, in contextul in care volumul de produse rafinate vandute la nivel de grup a crescut cu doar 3% peste nivelul din 2016,…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- 'Cand vor functiona la maximum, vor fi 9-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an care vor veni din Marea Neagra, timp de 20 de ani, care vor aduce statului roman redevente de 2,8 miliarde de euro in 20 de ani. (...) Exista circa 200 de miliarde de metri cubi rezerve in Marea Neagra doar pe ceea ce s-a…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- Grupurile petroliere ExxonMobil și Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra incepand cu 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, a declarat Sorin Gal,…

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) a declarat marti ca ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021. Daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, Romania…

- Acest lucru se va intampla din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Jumatate din producția de gaze a țarii Aceasta ar insemna mai mult de jumatate din productia actuala de gaze a tarii, care este de circa…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania,…

- Intrarea in acceleratia a relatiilor bilaterale romano-maghiar din ultimul an este fara precedent. La fel si neclaritatile sau balbele de comunicare din partea oficialilor romani. Episodul vanzarii integrale a gazului din Marea Neagra celor trei companii unguresti ramane un dosar inca neclarificat,…

- Ungaria are un plan cu gazoductul BRUA, in timp ce Romania doarme in bocanci. In timp ce vecinii nostri au o politica energetica cristalizata si coerenta, autoritatile noastre fac ce se pricep mai bine: se balbaie, dau din colt in colt si dovedesc o crasa lipsa de transparenta si de viziune.

- Doua companii romanesti, ArcelorMittal Galati si Silcotub Zalau, se numara printre liderii de consortii de firme care s au inscris cu oferte la licitatia organizata de compania petroliera americana ExxonMobil pentru achizitia a 190 de kilometri de teava in vederea construirii unei conduce care sa aduca…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania de Ungaria.

- CEO-ul OMV vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, despre orizonul proiectului Neptun, de la Marea Neagra, dezvoltat de Petrom si Exxon, dar si care ar putea fi liniile strategiei de piata a Petrom. Nu in ultimul rand, seful OMV aduce lamuriri si cu privire la relatia companiei romanesti cu Gazprom.

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Conducerea grupului OMV Petrom la presedintele Klaus Iohannis Strategia de dezvoltare a companiei OMV Petrom include si o crestere a gradului de internationalizare a Petrom, precum si o crestere a investitiilor începând cu anul acesta. În discutiile de la Palatul…

- ♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) isi incheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze. Miscarea marcheaza una dintre ele mai puternice schimbari din mediul de business local si pune punct unui mandat inceput in vara anului 2006 care a produs transformari semnificative…

- Mariana Gheorghe, directorul general si presedinte al directoratului OMV Petrom, una din cele mai mari companii din romania, afirma ca este momentul sa renunte la aceasta functie, dupa 12 ani ”extrem de intensi”, urmand ca lunile viitoare sa lucreaze impreuna cu noul sef, Christina Verchere. OMV…

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Remus Borza, parlamentar si fost administrator judiciar al Hidroelectrica spune ca nu crede ca ministrul energiei, Toma Petcu stia de schimbarile care se preconizau la Petrom, cea mai mare companie din Romania si cel mai mare contribuabil la bugetul de stat. Pe neasteptate, marti dimineata,…

- Christina Verchere a fost desemnata de Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom sa preia pana cel mai tarziu pe 21 mai funcția de președinte al directoratului și CEO am companiei petroliere, ea inlocuind-o pe Mariana Gheorghe, al carei mandat expira pe 16 aprilie 2019.

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- OMV Petrom a finalizat doua statii noi de procesare si comprimare a gazelor in judetele Vrancea si Valcea, cu o investitie de peste 130 de milioane de euro, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Prin intermediul noilor staţii, amplasate în localităţile Burcioaia (judeţul…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, in urma unor investitii de peste 130 de milioane de euro incepand cu 2013 si care va permite livrarea de gaze in sistemul national de transport la presiuni…

- Consilul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele de furnizare de combustibil de aviatie incheiate de Eurospeed SRL cu anumite companii aeriene si alte categorii de beneficiari, ce opereaza zboruri pe Aeroportul International Iasi. In conformitate cu prevederile…

- Compania a lansat deja procedurile de licitatie pe SEAP pentru lucrarile legate de demararea functionarii unitatilor offshore din Marea Neagra. Valoarea contractului este de 1,28 miliarde dolari cu TVA. Contractul are in vedere realizarea tuturor etapelor pentru punerea in functiune a unitatilor offshore…

- ExxonMobil a lansat o licitatie pe SEAP pentru mai multe lucrari legate de demararea functionarii unitatilor offshore din Marea Neagra. Valoarea contractului este foarte mare, fiind estimata intre 975 de milioane de dolari si 1.28 miliarde dolari, fara TVA. Contractul are in vedere de la management…