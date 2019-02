OMV Petrom: Ne dorim sa continuam proiectul din Marea Neagra, dar deocamdata nu se intrunesc toate conditiile

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom isi doreste foarte mult sa continue proiectul de gaze din Marea Neagra, insa, deocamdata, nu se intrunesc conditiile necesare pentru a fi luata decizia de a merge mai departe, a declarat, miercuri, Christine Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta pe teme energetice. ‘Marea Neagra…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, s-a intalnit miercuri cu secretarul american pentru energie Rick Perry, ocazie cu care Szijjarto i-a cerut oficialului american sa intervina pe langa ExxonMobil, pentru ca grupul petrolier american sa demareze, impreuna cu partenerul…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, s-a intalnit miercuri cu secretarul american pentru energie Rick Perry, ocazie cu care Szijjarto i-a cerut oficialului american sa intervina pe langa ExxonMobil, pentru ca grupul petrolier american sa demareze, impreuna cu partenerul…

- Compania Black Sea Oil & Gas, controlata de catre gigantul american Carlyle, a anunțat ca va investi 400 de milioane de dolari intr-un proiect de extracție a gazelor naturale din Marea Neagra, producția urmand sa demareze in doi ani, scrie Ziarul Financiar. Black Sea Oil & Gas deține zacaminte Ana și…

- Doua luari de poziție ale oficialilor OMV din ultimele zile sunt de-a dreptul fulminante. Ele aparțin capilor grupului austriac, sunt lansate la Sankt Petersburg, in conivența cu conducatorii Gazprom și lezeaza in cel mai inalt grad interesele Romaniei. Sub pretextul ca Romania nu are politici adecvate…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua luari de poziție ale oficialilor OMV din ultimele zile sunt de-a dreptul fulminante. Ele aparțin capilor grupului austriac, sunt lansate la Sankt Petersburg, in conivența cu conducatorii Gazprom și lezeaza in cel mai inalt grad interesele Romaniei. Sub pretextul ca…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea offshore, care stabilește conditiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra, informeaza Administrația Prezidențiala, potrivit Mediafax.Pe 24 octombrie, Camera Deputatilor a votat, in calitate de for decizional, legea…

- Un nou zacamant de gaze naturale a fost descoperit in Romania, cu o productie de 4.500 bep/zi, suficienta pentru incalzirea a aproximativ 180.000 de locuinte, sustine OMV Petrom, compania care a descoperit zacamantul.