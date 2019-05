Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom și partenerul sau american, ExxonMobil, inca ezita sa ia o decizie in ceea ce privește continuarea investițiilor de miliarde de euro in perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra din cauza nemulțumirilor legate de legislația din Romania. ”Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde de catre OMV Petrom, se arata într-un document al companiei privind în rezultatele financiare pe primul trimestru din acest an.„Ramânem dornici…

- 'Marea Neagra este o oportunitate uriasa pentru OMV Petrom si pentru Romania. Insa, pentru a merge mai departe, este nevoie sa ai piata libera de gaze, fiscalitate stabila si infrastructura-cheie. Este un proiect cu adevarat important si ne dorim sa mergem mai departe, asa ca vom continua sa dialogam…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…

- Ordonanta de Urgenta 114/2018 va avea un impact de aproximativ 50 de milioane de euro asupra profitabilitatii OMV Petrom, acestea fiind doar calcule preliminare, a declarat, miercuri, Stefan Waldner, directorul financiar al companiei, intr-o conferinta de presa. "Nu putem cunoaste care este…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…

- Mediul legislativ actual din Romania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in Marea Neagra, in contextul in care, in ultimele luni, s-a observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate, fapt ce sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza…

- Compania anunța și scaderea investițiilor fața de 2018, invocand același motiv: instabilitatea legislativa. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție in valoare de cateva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra…