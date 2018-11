OMV Petrom devine unic titlular in patru perimetre petrolifere onshore OMV Petrom a devenit unic titular si operator pentru patru perimetre de explorare onshore pe care le detinea impreuna cu Repsol, dupa ce aceasta companie a decis sa se retraga din asociere, se arata intr-un comunicat al OMV Petrom, remis, joi, AGERPRES.



Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a aprobat preluarea de catre OMV Petrom a participatiei detinute de Repsol in patru acorduri de explorare onshore.



Dupa aprobarea ANRM, OMV Petrom devine unic titular si operator al perimetrelor de explorare V Baicoi, VII Targoviste, XII Pitesti si XIII Targu Jiu.



