Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom are nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru Romania, fundamental pentru a asigura securitatea…

- "Mai cauta un investitor, vor sa mai aduca pe cineva in proiect, un al treilea partener, dar Exxon va ramane operator. Nu au venit deja cu un nume. Acesta este un proces de durata, este vorba de mai multe luni in care Agentia pentru Resurse Minerale sa aprobe acest lucru, iar noul partener are dreptul…

- Politica de rentieri a actualilor guvernanți, care poate fi sintetizata prin zicala populara “niciun caine nu pleaca de la macelarie”, pare a compromite cel puțin pe termen scurt și mediu exploatarea gazelor din Marea Neagra. Guvernul, totuși, incearca sa convinga, daca nu ExxonMobil, macar opinia publica,…

- Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in valoare de cateva miliarde de catre OMV Petrom, se arata intr un document al companiei privind in rezultatele financiare pe primul trimestru din acest an citat de Hotnews.ro Ramanem dornici sa vedem zacamintele din…

