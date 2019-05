OMV Petrom amână investiția în Marea Neagră din cauza impredictibilității. Costul Ordonanței 114 modificată, circa 40 milioane euro. Mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție în valoare de câteva miliarde de catre OMV Petrom, se arata într-un document al companiei privind în rezultatele financiare pe primul trimestru din acest an.



&"Ramânem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra dezvoltate și vom continua dialogul cu autoritațile pentru a înțelege calea de urmat&", se arata în document.



La sfârșitul lunii martie 2019, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența nr. 19, care a modificat Ordonanța de Urgența nr. 114/2018,…

Sursa articol: hotnews.ro

