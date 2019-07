Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit in aceasta saptamana 170 de miliarde de lei, iar cele mai tranzactionate titluri au fost cele ale OMV Petrom, Banca Transilvania si BRD - Groupe Societe Generale, potrivit statisticilor BVB. In perioada…

- ”In urma majorarii, capitalul social al bancii are valoarea de 5.215.917.925 lei, divizat in 5.215.917.925 de actuni, avand fiecare o valoare nominala de 1 leu. Mentionam ca in prezent sunt in derulare operatiunile de inregistrare a majorarii capitalului social la Depozitarul Central”, arata un raport…

- Capitalizarea companiilor listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a coborat cu 0,8% in aceasta saptamana, la 169,3 miliarde de lei, insa valoarea tranzactiilor a urcat cu aproape 14% fata de saptamana precedenta, ajungand la 173,09 milioane de lei, potrivit statisticilor BVB.…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 3,4 miliarde euro, în primele cinci luni din acest an, în creștere cu 32,6% comparativ cu perioada similara din 2018, se arata într-un comunicat de presa al Bancii Naționale a României (BNR)."În…

- Fondurile de pensii private Pilon II reprezinta cei mai mari investitori instituționali în piata de capital din România, a declarat, în exclusivitate, Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.

- Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al anului 2019 un profit net de 541,9 milioane lei, mai mare cu 16,26% (plus 75,8 milioane lei) comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, si o cifra de afaceri de 1,713 miliarde lei, in crestere cu 15,57% (plus 230,8 milioane lei), conform…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat in primul trimestru un profit net de 219,28 milioane lei, in crestere cu 23,9% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor transmise marti Bursei de Valori Bucuresti…

- Grupul Financiar Banca Transilvania a obținut un profit net de 507,46 milioane lei, la active de 79,7 miliarde lei, in primul trimestru al anului, informeaza un comunicat, potrivit mediafax.Primul trimestru al anului a adus o capitalizare robusta a Grupului Financiar Banca Transilvania, care…