OMV: Nu ne amuza deloc faptul ca, acum, conducta BRUA se opreste in Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi expuse lucrari de grafica și pictura semnate de respectatul artist aradean, ce vor putea fi vizitate pana pe data de 25 martie 2018. Expoziția este organizata de Asociația Kolcsey, cu sprijinul Primariei Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultura. Ioan Emil Kett-Groza, nascut…

- OMV, actionarul majoritar al Petrom, cel mai mare producatr local de petrol si gaze, spune ca gazul din Marea Neagra, din perimetrul Neptun, ar putea ajunge si pe pietele din Est, mai ales in contextul in care traseul conductei BRUA a devenit incert. "Nu ne amuza deloc faptul…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- ”Perspectiva noastra nationala asupra politicii externe - vom intari Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltand puternic si componenta economica. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Aparare, dar eu cred ca aceasta tara, Romania, are dreptul sa beneficieze si de o componenta economica. Noi…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza la Expo Arad, in perioada 22-25 martie, a XXIV-a editie a targului international Confort Construct & Instal. Cel mai mare eveniment de construcții, instalații și decorațiuni din Vestul Romaniei aduna in fiecare an peste 80 de firme…

- Banca Nationala a Ungariei a a finalizat repatrierea rezervei de aur a tarii de la Londra la Budapesta. BNR continua insa sa depoziteze mai mult de jumatate in afara tarii, desi alte state, precum Olanda, Germania si Austria si-au reintregit rezervele de aur pentru a spori increderea financiara.

- Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei, a dezvaluit ce se va intampla cu proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria.

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Rezerva de aur a Ungariei a fost readusa in tara. Metalul pretios in cantitate de aproximativ 100 mii de uncii (aproape trei tone) a fost adus la Budapesta de la Londra. Conducerea Bancii Nationale Ungare (MNB) a decis in unanimitate aducerea inpoi in Ungaria a rezervei de aur a tarii, a carei valoare…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriata o cantitate de...

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriata o cantitate de aproximativ...

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…

- Crearea unor "State Unite ale Europei" ar insemna transformarea regiunii intr-un "continent pentru imigranti incluzand o Ungarie tara de destinatie a imigrantilor", a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la…

- Gorjenii pe proprietatile carora va trece gazoductul BRUA se grabesc sa semneze actele ca sa scape cat mai repede de incalzirea cu lemne. Primarul din Targu-Carbunesti este si el bucuros pentru ca muncitorii care vor lucra la gazoduct vor cheltui bani in localitate. Conducta de transport…

- 5% din plafonul pentru Prima Casa 2018, epuizat Programul "Prima Casa" a fost demarat pe 15 februarie si deja a fost epuizat 5% din plafonul pe 2018, a declarat directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Alexandru Petrescu, la forumul "Piata imobiliara:…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Mircea Radu, pe care telespectatorii il vor revedea cu o noua emisiune, “Ie, Romanie”, din 1 martie, de la ora 21.15, ține toate posturile de peste an. Iar faptul ca in aceasta perioada cutreiera țara in lung și-n lat cu noua sa caravana, in cautare de fete frumoase și talente autentice, nu-l impiedica…

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Conducta de gaze naturale dintre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria Guvernul saluta relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura…

- Orban a avertizat ca aproximativ 60 de milioane de persoane, potrivit unei evaluari a NATO, se pregatesc sa migreze catre Europa pana in 2020.Majoritatea imigrantilor ar proveni din tari musulmane si ar forma "o majoritate musulmana clara in metropolele Europei". "Londra nu va fi exceptia,…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 61,7 milioane euro anul trecut, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar preliminar publicat pe site-ul Bursei…

- Nu mai este cale de intoarcere intre Brigitte Nastase si Ilie Nastase sau, cel putin, asta sustine focoasa bruneta. Desi de doi ani ameninta ca divorteaza de fostul sportiv, Brigitte s-a hotarat, iar sapamana trecuta a si depus actele in acest sens.

- Proiectul de sanctiuni al UE pentru a incadra perioada de tranzitie dupa Brexit este "deloc intelept" si "de rea-credinta", a denuntat joi la Londra ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, intr-o declaratie de o virulenta neobisnuita, transmite AFP."Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta…

- Proiectul de sanctiuni al UE pentru a incadra perioada de tranzitie dupa Brexit este "deloc intelept" si "de rea-credinta", a denuntat joi la Londra ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, intr-o declaratie de o virulenta neobisnuita, transmite AFP. "Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta…

- Cei curiosi vor putea vedea incepand de vineri, intr-un muzeu din Londra, un fragment din uriasa masa de grasime (fatberg) ce bloca o conducta de canalizare a orasului, relateaza AFP. Aceasta masa solida ca o stanca, formata din grasimi si servetele umede aruncate in toalete, a fost gasita intr-o conducta…

- Chiar daca nu trebuie sa exagerezi cu consumul de paine, in special de paine alba, corpul uman nu poate funcționa fara carbohidrați.Atunci cand incepi sa excluzi carbohidrații din alimentație, pari ca incepi sa slabești, insa pierzi doar apa, nu grasime, scrie realitatea.

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Florin Badița a primit un premiu la Londra la „Gala Forbes 30 under 30 Europe 2018″ din Londra, care rasplatește 30 de tineri implicați in activismul civic in domeniul „Law and Policy”. Florin Badița este tanarul care a organizat manifestațiile din a treia zi de dupa Colectiv și omul din spatele paginii…

- Wand Education va lansa în premiera la actuala ediție a Târgului BETT din Londra primele pachete de conținut educațional aliniat la programa școlara britanica. Conținutul disponibil în platforma Wand Education va beneficia de toate avantajele tehnologiei digitale: interactivitate,…

- Vanzarile trupei The Cranberries au explodat. Solista trupei The Cranberries, cantareata irlandeza Dolores O’Riordan, in varsta de 46 de ani, a fost gasita decedata luni, 15 ianuarie, intr-o camera de hotel din Londra. De altfel, la Londra, Dolores O’Riordan pregatea inregistrarea unei noi variante…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- La scurt timp dupa investirea presedintelui american, Theresa May s-a grabit sa ajunga la Washington, sperand sa consolideze relatiile dintre cele doua tari in vederea Brexitului. Anularea vizitei lui Donald Trump la Londra complica sarcina guvernului britanic, care spera in semnarea rapida a unui parteneriat…

- Victoria Beckham a marturisit, intr-un interviu recent, ca a incetat sa se mai gandeasca la ceea ce spun oamenii despre ea. Vedeta in varsta de 43 de ani si-a petrecut aproape toata viata de adult in lumina reflectoarelor si spune ca a ajuns acum intr-un stadiu in care parerea celor din jur despre ea…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Solista formatiei irlandeze de muzica rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, a decedat la varsta de 46 de ani, conform postului de televiziune irlandez RTE, informeaza luni Reuters. Decesul artistei a survenit brusc in Londra, noteaza RTE. Agentul ei de presa a confirmat stirea in cadrul unei comunicat…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Compania Tarom zboara spre dezastru, iar aceasta nu este o intamplare. Intr-un raport al Corpului de control al premierului se vorbeste despre sute de piese furate din hangare, sloturi orare de zbor cedate pe nimic, management gresit si directori de multe ori numiti politic cu experienta zero in administrarea…

- Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei „Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, pentru site-ul WTA, ca se simte incarcata si pregatita inaintea primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. "Am avut patru saptamani de vacanta. Am iesit aproape in fiecare zi cu prietenii mei. Nu m-am…

- Georgian Tudor avea doar 22 de ani si era campion european si mondial la box. Prahoveanul era o tanara speranta in lumea boxului, multi crezand ca ii va calca pe urme lui Leonard Doroftei. Din nefericire, a murit, joi seara, in urma unui accident rutier tragic, petrecut in localitatea prahoveana…

- O noua veste devastatoare lovește lumea boxului românesc. Georgian Tudor, campion european și mondial la box, în vârsta de doar 22 de ani, a murit, joi seara, în urma unui tragic accident rutier petrecut în localitatea prahoveana Cocoraștii Colț, scrie Libertatea.…

- Inca o tragedie in sportul romanesc. A murit Georgian Tudor, una dintre marile speranțe ale boxului romanesc, bronz european la cadeți și bronz mondial la juniori. O noua veste devastatoare a lovit lumea boxului romanesc. Dupa decesul celui care a fost Viorel Soroceanu a venit, acum, randul lui Georgian…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Lovitura pentru Uber: Curtea Europeana de Justiție (CJUE) a decretat ca societatea este firma de transport, nu companie digitala, astfel ca are nevoie de licențe și autorizații pentru transportul pasagerilor, scrie Reuters . ”Serviciile furnizate de Uber, care conecteaza indivizii cu șoferi non-profesioniști…

- Aproximativ 30 de milioane de euro au fost atrasi, in ultimele doua saptamani, de catre Erste Private Banking (EPB), castigatoarea titlului de "Best Private Bank" in Europa Centrala si de Est, in 2017. Activele gestionate de Erste Private Banking au depasit, in prezent, pragul de 1 miliard…