OMV își va muta de la București la Viena o serie de activități "Vestea buna este ca vom aduce peste 250 de angajați cu inalta calificare la sediul din Austria", a spus Seele. "Am decis ca gestionarea datelor OMV și dezvoltarea in domeniul digitizarii ar trebui sa se desfașoare la Viena", a spus Seele. Operațiunea ar trebui sa se incheie la sfarșitul anului 2020, transmite Mediafax. Serviciile financiare, de resurse umane și IT ale companiei sunt asigurate in prezent de compania OMV Petrom Global Solutions SRL. "Aceasta este o decizie pentru Austria și nu o decizie impotriva oricarei alte locații" , a spus Seele. Pentru cancelarul federal Sebastian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

