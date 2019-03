Stiri pe aceeasi tema

- Compania FLYONE anunța despre lansarea curselor spre Sankt Petersburg (LED), Krasnodar (KRR) și Surgut (SGC) in comun cu partenerul strategic Utair. Aceasta colaborare va aduce un plus de valoare și va face posibil ca pasagerii FLYONE sa calatoreasca direct din Chișinau spre Sankt Petersburg, Krasnodar…

- Pe data de 6 martie 2019 va avea loc fenomenul de Luna Noua care se va forma in zodia Pești și care va influența absolut toate semnele zodiacale, fiecare in alt sector de viața. Luna Noua vine cu aspecte benefice la modul general, cu noi inceputuri pentru fiecare zodie, insa contextul astrologic al…

- Afacerile din sectorul de posta si curierat au depasit pragul de 4 miliarde de lei in 2018, urmare a cresterii spectaculoase a vanzarilor de produse pe internet, estimeaza analistii de la KeysFin. Pe fondul dezvoltarii serviciilor logistice si a cererii in crestere pentru transportul de marfuri,…

- Compania italiana Eni și compania austriaca OMV au semnat un acord de preluare a unui pachet de 35% din ADNOC Refining, operațiunile de rafinare a petrolului deținute de statul Abu Dhabi, pentru suma de 5,8 miliarde de dolari, transmit site-ul agenției de presa Associated Press și Bloomberg.Citește…

- Compania de Drumuri și compania italiana care a construit lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva nu au reușit sa ajunga la un acord asupra preluarii proiectului inițial pentru secțiunea de autostrada E2, care include tunelurile pentru urși. Astfel, proiectul tehnic și cel de execuție vor fi scoase la licitație…

- Una dintre cele mai ciudate licitații, organizata de Compania de Drumuri in cursul anului trecut, are in sfarșit un caștigator. Vorbim de o șosea de doar cateva sute de metri, plus utilitațile aferente, pentru care CNAIR a organizat separat o licitație, chiar daca e vorba de o parte a unui…

- Sustenabilitatea, inovația și digitalizarea: acestea sunt cuvintele cheie ale strategiei Enel Green Power. Subsidiara Enel bazata pe dezvoltarea energiei regenerabile sarbatorește o aniversare importanta – zece ani – cu cifre care o poziționeaza in topul mondial: 100 TW de energie produsa, o rata de…

- Michelle Obama a devenit cea mai admirata femeie in Statele Unite si a intrerupt cei 17 ani de "domnie" ai lui Hillary Clinton in acest clasament anual, potrivit unui sondaj publicat joi de compania Gallup, informeaza AFP. In clasamentul echivalent masculin, Barack Obama a ramas pentru al 11-lea an…