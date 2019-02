Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom isi doreste foarte mult sa continue proiectul de gaze din Marea Neagra, insa, deocamdata, nu se intrunesc conditiile necesare pentru a fi luata decizia de a merge mai departe, a declarat, miercuri, Christine Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta pe teme energetice. "Marea…

- OMV Petrom si-a planificat pentru acest an investitii de circa 3,7 miliarde de lei, in scadere cu 17% fata de nivelul de anul trecut, ca urmare a instabilitatii recente privind mediul de reglementare, potrivit raportului financiar pentru anul 2018. "Instabilitatea recentă privind mediul de reglementare…

- Ordonanta de Urgenta 114/2018 va avea un impact de aproximativ 50 de milioane de euro asupra profitabilitatii OMV Petrom, acestea fiind doar calcule preliminare, a declarat, miercuri, Stefan Waldner, directorul financiar al companiei, intr-o conferinta de presa. "Nu putem cunoaste care este…

- OMV Petrom a decis sa amane investitiile de la Marea Neagra din cauza noilor prevederi ale Ordonantei de Urgenta 114, adoptata de Guvern la sfarsitul anului trecut. Intr-un raport facut public astazi, compania arata ca mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie…

- Mediul legislativ actual din Romania nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investitie in Marea Neagra, in contextul in care, in ultimele luni, s-a observat o serie de initiative fiscale si de reglementare discutate si/sau implementate, fapt ce sporeste volatilitatea legislativa si influenteaza…

- Compania anunța și scaderea investițiilor fața de 2018, invocand același motiv: instabilitatea legislativa. "Neptun Deep: mediul legislativ actual nu ofera premisele necesare pentru o decizie de investiție in valoare de cateva miliarde. Ramanem dornici sa vedem zacamintele din Marea Neagra…

- ​Instabilitatea recenta privind mediul de reglementare ne-a determinat sa ne revizuim planurile de investiții de creștere, în timp ce cautam claritate în legatura cu climatul investițional din România, se arata în rezultatele financiare preliminare ale OMV Petrom, publicate pe…