OMV ar putea castiga o concesiune petroliera in Abu Dhabi Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, se pregateste sa anunte un acord pentru a produce petrol la un zacamant petrolifer offshore din Abu Dhabi, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.



Potrivit surselor, desi acordul nu a fost finalizat, un anunt oficial ar putea fi facut in saptamanile urmatoare.



Compania petroliera de stat Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) este in mijlocul unui proces de a acorda noi concesiuni catre investitorii straini, in ideea de a dobandi acces la tehnologie si finantare si de asemenea pentru…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, se pregateste sa anunte un acord pentru a produce petrol la un zacamant petrolifer offshore din Abu Dhabi, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor. Potrivit surselor citate, deşi acordul nu a fost finalizat,…

- HMD Global, compania care detine licenta pentru marca Nokia pe smartphone-uri, si-a propus sa intre in topul celor mai mari cinci producatori mondiali de pe aceasta piata peste 3-5 ani. Compania a lansat recent cinci noi telefoane, dintre care patru sunt smartphone-uri. Niciunul dintre noile modele…

- Numarul de angajati al Grupului OMV Petrom a scazut la sfarsitul anului trecut cu 7-, la 13.790 de salariati. Investitiile in valoare de 2,96 miliarde lei in 2017 au fost cu 15- mai mari comparativ cu 2016. Acestea au cuprins mai ales investitiile din Upstream, in suma de 2,43 miliarde lei, comparativ…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit net in valoare de 2,489 miliarde de lei, de aproape 2,4 ori (140%) mai mare fata de rezultatul net afisat in anul 2016, respectiv de 1,038 de miliarde de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate miercuri de companie. Profit net atribuibil…

- Cotata ca unul din cei mai mari producatori de medicamente generice, compania germana intenționeaza sa preia mai multe unitați de producție din zona Europei Centrale și de Est. In viitorul nu foarte indepartat compania Stada Arzneimittel AG și-ar putea adauga numele pe lista producatorilor de medicamente…

- Uzina Ford de la Craiova a produs in 1 septembrie 2017 ultimul exemplar al monovolumului B-MAX, ca urmare a planurilor anuntate de companie, de inlocuire a sa cu SUV-ul EcoSport. Compania a anuntat ca va face investitii de circa 200 de milioane de euro, pentru ca liniile de productie sa fie transformate…

- Cifra de afaceri a grupului a atins anul trecut valoarea de 58,77 miliarde de euro (+14,7%), din care 2,727 miliarde de euro din partea AVTOVAZ. "Excluzand impactul consolidarii AVTOVAZ, cifra de afaceri a Grupului progreseaza cu 9,4 %, la 56,043 miliarde de euro (+10,1 % excluzand variatia…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a anuntat sambata ca isi va consolida operatiunile de productie de televizoare din Slovacia prin inchiderea uneia dintre cele doua uzine pe care le detine in aceasta tara, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Samsung are în prezent două facilităţi…

- KFC a pregatit o surpriza pentru cei pasionati de drone. Atasate pe cutiile anumitor meniuri se gasesc mai multe piese din plastic si cateva circuite electrice care puse cap la cap formeaza o drona. Aceasta poarta numele de KFO, Kentucky Flying Object, si poate fi conectata la un smartphone prin bluetooth…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- "In urma problemelor cu care ne-am confruntat in privinta trimiterilor internationale prin intermediul Postei Romane, dar si a timpilor mari de procesare in Biroul de Schimb International, reprezentantii companiei au cautat solutii pentru remedierea acestora, astfel incat clientii sa beneficieze…

- Elemaster Group este o companie globala specializata în proiectare si dezvoltare de tehnologie electronica. Firma Elemaster S.p.A din Italia este sediul grupului global, care dispune de facilitati de productie în Tunisia, SUA, India si China. Oferind servicii de proiectare si inginerie,…

- Lungmetrajul "The Post: Secretele Pentagonului/ The Post", de Steven Spielberg, cu Meryl Streep si Tom Hanks in rolurile principale, a fost interzis in Liban, cu cateva zile inainte de premiera care urma sa aiba loc la Beirut, informeaza The Hollywood Reporter.

- Compania de teatru Skepsis va invita joi, 18.01.2018, ora 19.00 la Casa de Cultura a Studentilor la primul eveniment din cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2018! Pentru ca proiectul, reeditat anual, urmareste aducerea in prim plan a tinerilor de valoare, cu potential creator, din Alba Iulia, programul…

- O aeronava Air Moldova, de pe cursa Chișinau-Verona, s-a întors din zbor, dupa ce a fost depistata o fisura în parbriz. Incidentul a avut loc în seara zilei de ieri, transmite MOLDPRES. Solicitat de agenție, purtatorul de cuvânt al companiei aeriene de stat „Air…

- Samsung a anuntat cand va fi prezentat oficial noul smartphone. Compania nu a anuntat deocamdata cat va costa noul flagship, insa expertii in domeniu estimeaza un pret care nu-i va bucura deloc pe fanii brandului. Astfel, Galaxy S9 ar putea costa cu pana la 190 de dolari mai mult decat predecesorul…

- Ideea de a transforma un smartphone intr-un computer de productivitate nu este tocmai noua, companii precum Motorola, ASUS si Samsung oferind diverse abordari asupra acestui concept. Razer crede ca are o solutie mai buna, transformand unul dintre laptop-urile Razer Blade Stealth intr-un dock pentru…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Reprezentantii companiei nu au comentat aceasta informatie, dar surse din piata spun ca deja exista o lista scurta de posibili candidati. Potrivit ZF, favoriti in cursa pentru sefia OMV Petrom ar fi un fost executiv de la gigantul BP (British Petroleum), dar si un roman - Gabriel Selischi, care a…

- Compania suedeza H&M a iscat o furtuna in social media si a retras o fotografie publicitara care infatisa un baiat de culoare imbracat cu un hanorac cu textul „coolest monkey in the jungle” („cea mai cool maimuta din jungla”), pentru care si-a cerut scuze, informeaza Bloomberg.

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Cel mai mare producator din Germania de carne de pasare, PHW/Wiesenhof, intra in productia de carne produsa artificial. Compania a achizitionat o participatie minoritara la start-up-ul israelian Supermeat, a declarat CEO-ul PHW, Peter Wesjohann, agentiei de presa germane, dpa. Acest pas nu este strain…

- Cheltuielile companiei Tarom vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Această sumă a reieşit din analiza…

- Perceptia generala este ca relatiile comerciale dintre Iran si Germania se rezuma la petrol si automobile, insa aceasta este incorecta, arata Michael Tockuss, presedinte al Camerei de Comert Germano-Iraniene, DIHK, citat de Deutsche Welle. Iranul, cu o populatie de 80 de milioane de locuitori, …

- Apple a clarificat conditiile in care utilizatorii de iPhone pot beneficia de un pret redus pentru schimbarea bateriilor. Dupa ce, la finele anului trecut, s-a aflat ca Apple incetineste intentionat propriile iPhone-uri dupa un an de utilizare, compania americana incearca sa gestioneze situatia si sa…

- Compania auto germana Volkswagen a anuntat primele rezultate privind productia de masini inregistrata in anul 2017. Astfel, aflam ca pana la data de 29 decembrie 2017, marca a produs peste sase milioane de autovehicule, ceea este un indicator record.

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- Compania americana de automobile și de stocare a energiei Tesla va construi o camioneta 100% electrica la scurt timp dupa inceperea producției Modelului Y, un SUV care va intra in producție la mijlocul anului 2019, conform declarației data marți de Directorul General Tesla, Elon Musk.

- Concert in fabrica la Ecolor. Producție intrerupta pentru o ora FOTO Salariații producatorului de mobilier Ecolor Jucu au intrerupt producția timp de o ora pentru a asculta un concert de colinde. “Ieri a fost o zi a cadourilor pentru toata lumea, de la A la Z - sau, cum ar veni în…

- Printre aceștia se afla și noua cetațeni romani, anunța MAE intr-un comunicat de presa. "Conform informatiilor obtinute de la autoritatile locale pana la acest moment, in urma accidentului au suferit leziuni usoare noua cetateni romani. Dintre acestia o singura persoana a fost transportata…

- Compania de transport al energiei electrica Transelectrica a depus in SEAP un anunt de participare in vederea incheierii unui contract pentru inlocuirea sistemului de dispecerizare (EMS - SCADA AREVA - Componenta hardware). Achizitia este estimata la 19,24 milioane lei fara TVA. Infrastructura de dispecerizare…

- Compania de Transport Public Iasi a primit deja unul dintre cele 11 tramvaie pe care le-a achizitionat din Germania. Vagonul, de tipul M8C dublu articulat, a fost descarcat de pe trailer in Depoul Gara al CTP. Transportul acestuia a fost realizat exclusiv pe cale rutiera, cu ajutorul unei platforme…

- Compania aeriana Air Berlin, aflata in faliment, a platit peste 40 de milioane de euro (47,27 milioane de dolari) din creditul punte in valoare de 150 de milioane de euro primit de la Guvernul german.

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Preturile locuintelor au crescut cu 130% din 2010 pana in prezent, conform datelor Reserve Bank of India. Hemant Attray si Rajesh Kotta au crezut ca au un raspuns atunci cand au fondat SquarePlums in februarie 2016, dar curand au aflat ca nu pot tine pasul cu cererea, scrie CNN. Utilizand metode de…

- Huawei, OPPO si Vivo, cele trei marci chineze de smartphone-uri care fac parte din topul celor mai mari cinci producatori mondiali de astfel de dispozitive, si-au redus comenzile de noi unitati cu cate 10% in ultimul trimestru al acestui an. Motivul este, evident, cererea mai redusa pentru dispozitivele…

- Turdenii primesc 155 milioane de euro ca sa iși primeneasca apa și canalizarea Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a aprobat contractul de finanțare aferent proiectului regional pentru dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii. “Am…

- CNAIR transmite explicatii oficiale, la sfarsit de an, in contextul amanarii deschiderii Autostrazii Sebes-Turda, loturile 3 si 4, adica tronsonul de la Aiud la Turda. Compania precizeaza ca s-au gasit neconformitati, ce tin de nerespectarea unor aspecte de catre antreprenori si aminteste ca modificarea…

- Constructorul auto francez Renault a inaugurat joi la Dieppe linia de productie unde va fi asamblat noul automobil sport Alpine A110, eveniment care marcheaza in mod oficial relansarea celebrei marci sportive a carei productie a fost oprita in urma cu peste 20 de ani, informeaza Reuters. Inaugurarea…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are…

- Banca Mondiala a anuntat, marti, ca nu va mai finanta proiecte in sectorul upstream (-explorare si productie-) de petrol si gaze dupa anul 2019, exceptand anumite proiecte de gaze in cele mai sarace tari si in circumstante exceptionale, informeaza AFP si Reuters.

- Primul episod al procesului in care fostul vames aradean Doru Tica, alaturi de timisoreanul Stefan Maruntelu, au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta, a ajuns la final. Tribunalul Timis, instanta care a judecat dosarul intocmit de DNA Timisoara a anuntat si primele sentinte in acest caz.…

- Compania VCST Automotive Production Alba, subsidiara locala a grupului belgian VCST, producator de componente auto, a finalizat o investitie de 18,7 milioane lei (4 milioane euro), in extinderea spatiilor de productie. Spatiile de productie si birourile au fost extinse cu 5.400 mp si a fost construita…

- Autoritațile franceze au interzis vanzarea și au cerut retragerea unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, a anunțat duminica Direcția Generala pentru Concurența, Consum și Combaterea Fraudelor (DGCCRF),…

- Danegro, Premium Porc Negreni si Premium Porc SRL sunt principalele companii. Din grupul Premium Porc fac parte in total 11 companii cu activitati in productia de porcine, de furaje si cereale, precum si transportul marfurilor si gestiune de proiect pentru proiectele de investitii, potrivit reprezentantilor…

- Potrivit unei anchete realizare de RISE Project, fiica șefului Oficiului de Prevenire a Spalarii Banilor, Marius Vorniceanu, a primit in perioada 2012-2014 aproape jumatate de milion de euro de la Tel Drum, compania pentru care este cercetat Liviu Dragnea. Dupa ce RISE a urmarit 10 luni banii organizației…