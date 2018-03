Stiri pe aceeasi tema

- OMV, actionarul majoritar al Petrom, cel mai mare producatr local de petrol si gaze, spune ca gazul din Marea Neagra, din perimetrul Neptun, ar putea ajunge si pe pietele din Est, mai ales in contextul in care traseul conductei BRUA a devenit incert. "Nu ne amuza deloc faptul…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul…

- Exploatarea gazelor din Marea Neagra starneste opinii pro si contra cu privire la posibilele implicatii asupra turismului si a zonei din punct de vedere al protectiei mediului, informeaza Bursa.ro. Locuitori si proprietari de terenuri si pensiuni din zona Tuzla si Costinesti unde este proiectat kilometrul…

- Distrigaz Sud Reele efectueaz lucrri programate la reeaua de distribuie a gazelor naturale pentru creterea gradului de siguran i continuitate în alimentarea cu gaze naturale. Distrigaz Sud Reele anun sistarea alimentrii cu gaze naturale la consumatorii casnici i noncasnici pentru modernizarea r...

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, potrivit Agerpres. Toate companiile implicate considera incorecta decizia ANRE si de aceea vor face…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES,

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a amendat azi mai multe companii din piata de gaze, printre care Transgaz, OMV Petrom, Engie si E.on din cauza dezechilibrelor create in sistemul de transport, aparute saptamana trecuta, cand temperaturile au fost foarte scazute.

- Zilele trecute am auzit în câteva rânduri la TV ca ambasadorul SUA, Hans Klemm, în plin scandal al abuzurilor DNA și al revocarii LCK, a avut discuții la Guvern și cu Liviu Dragnea “pe alte subiecte decât cele ale justiției”. Ciudat, mi-am zis… Daca nu…

- Chișinaul va putea fi alimentat cu gaze romanești incepand cu anul 2019, dupa ce compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor, a cumparat Vestmoldtransgaz in Republica Moldova. Aceasta este societatea care trebuie sa construiasca gazoductul care leaga localitatea…

- Mariana Gheorghe se pregateste sa-si incheie mandatul dupa 12 ani la carma OMV-Petrom, una dintre cele mai mari companii de pe piata romaneasca. De numele ei se leaga cea mai importanta investitie pe care Petrom, alaturi de Exxon, se pregateste sa o faca anul acesta. Este vorba despre exploatarea resurselor…

- Mariana Gheorghe se pregateste sa-si incheie mandatul dupa 12 ani la carma OMV-Petrom, una dintre cele mai mari companii de pe piata romaneasca. De numele ei se leaga cea mai importanta investitie pe care Petrom, alaturi de Exxon, se pregateste sa o faca anul acesta. Este vorba despre exploatarea resurselor…

- OMV Petrom, cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra, luand in calcul inclusiv exportul. Negocierile sunt insa independente de partenerul sau de afaceri in acest proiect, gigantul american…

- Cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, OMV Petrom, analizeaza toate optiunile pentru valorificarea gazelor din perimetrul Neptun din Marea Neagra. Printre variantele luate in calcul se numara inclusiv exportul. Mariana Gheorghe, directorul general al grupului, a declarat miercuri…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, potrivit Agerpres. "Pentru atingerea…

- OMV Petrom, cea mai mare companie petroliera din Romania, cauta posibilitati de dezvoltare in Marea Neagra, in Kazahstan si in zona de est a Marii Mediterane, a anuntat, miercuri, Mariana...

- OMV Petrom este in discutii privind exportul in tarile vecine al gazelor care vor fi extrase din Marea Neagra, insa a pierdut licitatia pentru rezervarea de capacitate pe conducta spre Ungaria, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.…

- OMV Petrom a inceput sa poarte discuții cu diverși clienți pentru vanzarea gazelor pe care le va extrage din Marea Neagra, momentan neavand niciun contract semnat, a anunțat Mariana Gheorghe, CEO-ul companiei petroliere. Ea a menționat ca decizia de investiție va fi luata impreuna cu partenerul ExxonMobil,…

- OMV Petrom este in discutii pentru a exporta in tarile vecine al gazele care vor fi extrase din Marea Neagra, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) a declarat marti ca ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021. Daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra, Romania…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), informeaza...

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Ministrul a fost intrebat, de exemplu, despre strategia energetica pe care intenționeaza sa o elaboreze și despre care a vorbit și in cadrul audierilor din Parlament. Aceasta desi in 2016 Guvernul a scris o strategie energetica.„Acuma strategia se elaboreaza. Nu pot sa va dau acum care…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. 'In calitatea sa de stat…

- Intrarea in acceleratia a relatiilor bilaterale romano-maghiar din ultimul an este fara precedent. La fel si neclaritatile sau balbele de comunicare din partea oficialilor romani. Episodul vanzarii integrale a gazului din Marea Neagra celor trei companii unguresti ramane un dosar inca neclarificat,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, fara sponsor tehnic, s-a antrenat, vineri, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un tricou Nike, alimentand speculatiile din ultima perioada, potrivit carora va semna sau a semnat un contract cu producatorul american de echipament sportiv, care ii mai "imbraca", printre…

- Doua companii romanesti, ArcelorMittal Galati si Silcotub Zalau, se numara printre liderii de consortii de firme care s au inscris cu oferte la licitatia organizata de compania petroliera americana ExxonMobil pentru achizitia a 190 de kilometri de teava in vederea construirii unei conduce care sa aduca…

- Statul a pierdut peste 7 miliarde de lei din exploatarea gazelor naturale pe teritoriul Romaniei. Motivul este ca redeventele pentru aceste resurse au fost calculate timp de sase ani cu un pret de referinta care nu a mai fost modificat din 2008. Acum, vor dublarea acestui tarif, fapt ce ar putea…

- Vagit Alekperov și Leonid Fedun, cei doi oligarhi ruși care controleaza destinele Lukoil, cel mai mare grup petrolier privat din Rusia și al treilea ca marime din Romania, se afla pe lista SUA pentru viitoare sancțiuni, potrivit documentelor consultate de catre Libertatea. Alekperov este un fost ministru…

- Danuț Andrușca, viitorul ministru al Economiei, a afirmat in fața comisiei Economice din Senat ca legea redevențelor va fi adoptata pana la finele lunii februarie. A fost contrazis, insa, pentru ca acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic. Ulterior, Andrușca a anunțat ca pana la finele…

- CEO-ul OMV vorbeste, intr-un interviu acordat Hotnews.ro, despre orizonul proiectului Neptun, de la Marea Neagra, dezvoltat de Petrom si Exxon, dar si care ar putea fi liniile strategiei de piata a Petrom. Nu in ultimul rand, seful OMV aduce lamuriri si cu privire la relatia companiei romanesti cu Gazprom.

- Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca România sa nu cada între scaune, într-o lume în plina reașezare. Nu este târziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, însa, în cea mai precara situație de la integrarea în UE…

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom, scrie pe pagina sa oficiala de internet Digi24.Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate…

- Lupta dintre americani si rusi pentru gazul din Marea Neagra ar putea sta in spatele schimbarii Marianei Gheorghe de la sefia Petrom. Inlocuirea directorului roman cu un manager scotian la carma celei mai mari companii din tara poate fi o decizie de securitate nationala, spun specialistii din domeniu.

- SCUMPIRI… Vasluienii vor plati, in medie, cu 5,6 % mai mult pentru gazele pe care le consuma de astazi inainte, conform Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE). Aceasta marire de tarif a fost aplicata in urma cresterii pretului pe care il platesc furnizorii pe metru cub de gaz natural.…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6 , procentul fiind diferit de la un furnizor la altul, relateaza Romania TV."Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor…

- ♦ Mariana Gheorghe (61 de ani) isi incheie mandatul la conducerea OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze. Miscarea marcheaza una dintre ele mai puternice schimbari din mediul de business local si pune punct unui mandat inceput in vara anului 2006 care a produs transformari semnificative…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti, la Palatul Cotroceni, cu o delegatie OMV-Petrom, condusa de directorul general al grupului OMV AG, Rainer Seele, care a subliniat nevoia de predictibilitate a cadrului fiscal si legislativ. Administratia Prezidentiala a transmis ca, in cadrul intrevederii,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 9 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV-Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de dezvoltare a companiei, care include o…

- ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau Bahamas Sucursala Bucuresti va plati intre 100.500.000 si 131.500.000 de dolari pentru managementul, ingineria, achizitionarea, fabricarea, construirea si punerea in functiune a unitatilor din apropierea tarmului si de pe tarmul Marii Negre.…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- OMV Petrom a finalizat doua statii noi de procesare si comprimare a gazelor in judetele Vrancea si Valcea, cu o investitie de peste 130 de milioane de euro, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Prin intermediul noilor staţii, amplasate în localităţile Burcioaia (judeţul…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…