- Grupul energetic austriac OMV a hotarat sa amane, pentru anul urmator, decizia de investitie in proiectul sau offshore din Marea Neagra din cauza ca Guvernul Romaniei a avut nevoie de o durata prea mare de timp pentru a pune la punct cadrul de

- Dupa lungi discutii si negocieri, legea offshore a fost adoptata de Parlament. Actul normativ stabileste conditiile in care va fi exploatat gazul din Marea Neagra. Legea offshore a primit ieri aviz pozitiv de la comisiile de specialitate, insa nu fara scandal.

- Dupa lungi discutii si negocieri legea offshore intra la vot final. Actul normativ stabileste conditiile in care va fi exploatat gazul din Marea Neagra. Camera Deputatilor este for decizional.

- "Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul Guvern este un subiect atat de sensibil ce tine de resursele tarii, ma face sa cred ca totusi in Parlamentul Romaniei, in Guvernul Romaniei mai exista oameni care se gandesc la Romania pentru ca, domnule ministru, Marea Neagra…

- Ministrul energiei, Anton Anton, este invitat luni in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului", tema dezbaterilor fiind Legea offshore, scrie agerpres.ro. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat in acest sens, saptamana trecuta, solicitarea USR pentru dezbaterea "Legea offshore…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- Proiectul de lege privind legea offshore, care stabileste regulile prin care companiile pot exploata gazele din Marea Neagra, a reintrat in dezbatere parlamentara, fiind inregistrat saptamana trecuta la Senat in vederea reexaminarii. Prima comisie, care l-a dezbatut miercuri, a decis insa sa dea un…

- 59 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului Constanța, de pe litoralul Marii Negre, cu fluviul Dunarea, in regiunea de sud-est a Romaniei. "Proiectul…